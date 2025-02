Adam Thielen di Panthers giocherà nel 2025 dopo la pensione di Mulling

L’ampio ricevitore della Carolina Panthers Adam Thielen ha causato un po ‘di sconvolgimento il mese scorso durante la pulizia dello spogliatoio quando ha detto che la pensione era la possibilità.

Un uomo di 34 anni ha dato riposo giovedì a New Orleans quando Detto al team del sito web È tornato alla dodicesima stagione.

Tuttavia, Thielen ha spiegato che stava seriamente considerando il pensionamento e ha assicurato che tutta la sua famiglia era ad Atlanta per l’ultima stagione di Carolin nel caso fosse la sua ultima partita.

“Perché ho detto loro che potrebbe essere”, ha detto Thielen Panthers.com. “Ero abbastanza esausto … fino a un punto in cui sono nel mezzo della strada, come gran parte di me voglio continuare a giocare e dare tutto ciò che ho.

“E gran parte di me è come se fossi pronto per andare avanti e trascorrere più tempo con la mia famiglia e passare alla mia seconda carriera. Ma ancora una volta, non appena faccio il pensiero come “Okay, lo faccio”, è tutto.

Adam Thielen ha catturato 48 615 yard e cinque atterraggi in questa stagione, il suo secondo con Panthers. Dice che giocherà nel 2025 dopo aver preso in considerazione la pensione. Adam Thielen

Thielen si è diretta per un contratto di tre anni fino all’ultimo anno di $ 25 milioni, che ha firmato con Carolina nel 2023 dopo aver trascorso tutta la sua carriera nella NFL con il suo stato di origine dei Minnesota Vikings.

È previsto per contare $ 8,00,235 contro il tetto salariale 2025.

In questa stagione, Thielen ha preso 48 passaggi di 615 yard e cinque sbarchi, sebbene ci fossero sette partite con lesioni al tendine del ginocchio. Nel 2023 aveva la squadra delle migliori 103 catture per 1.014 yard.

Ha 685 ricevimenti di carriera per 8.311 yard e 64 atterraggi. È quinto sempre tra i giocatori indefiniti nella storia della lega in compiti e yard e il quarto in attesa.

Ma come ha detto Thielen subito dopo la stagione, crede ancora di poter contribuire.

“Sono un concorrente”, ha detto. “Voglio la palla. Sento di poter ancora giocare un livello di alto livello e voglio aiutare questa squadra a vincere. “