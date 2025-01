Aday Mara faz sua presença ser sentida na vitória frustrante da UCLA sobre Wisconsin

O centro da UCLA, Aday Mara, teve uma noite de carreira na terça-feira. (Jayne Kamin-Oncea/Associated Press)

Tendo sido apenas um jogador coadjuvante em suas 1 temporada e meia na faculdade, Candidata Mara veio à tona na noite de terça-feira.

Massivamente.

O pivô de 2,10 metros deixou uma marca gigante em tudo o que poderia ter sido UCLAA vitória mais importante da temporada.

Recuperando-se de surpresa, bloqueando os arremessos e acertando todos os arremessos que fazia, Mara impulsionou os Bruins para um 85-83 venceu o número 18 de Wisconsin no Pauley Pavilion, encerrando a seqüência de sete vitórias consecutivas dos Badgers e anunciando que os Bruins poderiam enfrentar adversários de tamanho.

Foi necessário outro grande homem da UCLA para terminar o trabalho.

O atacante William Kyle III, inserido na defesa quando Wisconsin teve a chance de empatar o placar ou assumir a liderança, fez seu trabalho com perfeição, bloqueando o salto de John Blackwell faltando nove segundos para o fim. Skyy Clark, da UCLA, pegou o rebote e sofreu falta, acertando os dois lances livres depois que o segundo saltou pela borda e caiu na rede.

A cesta de 3 pontos do guarda de Wisconsin, John Tonje, com sete décimos de segundo à esquerda, adicionou drama, mas acabou se mostrando inútil depois que Clark sofreu falta no passe dentro de campo e fez outro lance livre antes de perder intencionalmente o segundo para que Wisconsin não pudesse dar um chute final. . .

Mara era uma força muito além de seus 22 pontos, o recorde de sua carreira, em 7 de 7 arremessos, e sua presença atrapalhou quase tudo que Wisconsin queria fazer. Ele somou quatro rebotes e dois bloqueios em 21 minutos, o que se tornou ainda mais crítico devido às ausências dos companheiros Tyler Bilodeau e Kobe Johnson.

Não foi fácil. Depois de perder por nove pontos faltando menos de sete minutos para o final, Wisconsin (15-4 no geral, 5-3 Big Ten) chegou a 81-80 faltando um minuto para o fim, quando Blackwell acertou uma cesta de 3 pontos.

Enquanto o cronômetro de chutes estava acabando, Sebastian Mack, da UCLA, entrou e sofreu falta a 30 segundos do fim. Ele acertou apenas um dos dois lances livres, dando outra chance aos Badgers.

Complementados por uma dieta constante de Mack dirigindo bandejas e flutuadores, os Bruins encontraram uma fórmula impressionante. Mack somou 19 pontos, incluindo uma série de cestas tardias para ampliar a liderança da UCLA.

As coisas estavam se inclinando fortemente na direção da UCLA faltando 7:59 para o fim, quando a central Mara bloqueou a cesta de 3 pontos de Steven Crowl, levando a uma violação do relógio de arremesso em Wisconsin. Os Bruins logo mantiveram a vantagem de 70-61 e todo o impulso depois que Dylan Andrews fez um salto de linha de base.

Mara foi uma revelação muito antes de UCLA (13-6, 4-4) se destacar no início do segundo tempo, juntando seu jogador mais alto a Bilodeau.

Depois que Bilodeau fez uma bandeja giratória, Mara desviou seu defensor para uma enterrada que fez os fãs gritarem. Depois de perder por cinco pontos minutos antes, os Bruins subiram por três depois que Mara recebeu um passe de Andrews para uma bandeja.

Um breve canto de “Mara!” estourou quando Mara seguiu outra enterrada com um chute bloqueado.

Ele estava apenas começando.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.