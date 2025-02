Ademola Lookman torna all’allenatore delle critiche: “profondamente irrispettoso”

Ademola Lookman È tornato alle critiche Gian Piero Gasperini della sua signora criminale durante la sconfitta della Atalant 3-1 Champions League al club Bruge e ha detto che il suo allenatore “non solo fa male ma si sente profondamente mancanza di rispetto”.

Lookman, che ha segnato un solo gol di Atalant di notte, un portiere ha salvato la sentenza Simon Mignolet Quando la serie e la festa sono stati scartati martedì 5-2 sconfitta aggregata.

Durante la partita ha parlato in una conferenza stampa e Gasperini ha criticato la capacità di prendersi cura della penalità e l’ha detto e lo ha detto Charles de Ketelaere O Mateo Regutei Invece, avrebbe dovuto prenderlo.

“Il lookman non avrebbe dovuto prendere la punizione, è uno dei peggiori clienti delle penalità che abbia mai visto”, ha detto il direttore italiano.

“Francamente, ha un record sincero anche durante l’allenamento, trasformandone pochissimi. Reguei e de ketelaere erano lì, ma il lookman al momento dell’entusiasmo dopo il punteggio ha deciso di prendere la palla e quello è stato un gesto che non ho apprezzato affatto “

Ademola Lookman si unì all’Atalant di RB Lipsia nel 2022. Piero Cruciatti/AFP tramite Getty Images

Lookman che ha segnato un trucco con un cappello quando Atalanta ha vinto la finale della lega europea dell’anno scorso contro la parte precedentemente versatile di Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ha risposto ai commenti di Gasperini VA Posta a x Mercoledì.

“Questo mi stabilisce in un giorno del genere per scrivere questa affermazione, principalmente a causa di ciò che abbiamo ottenuto insieme come una squadra e come città”, ha scritto l’attaccante.

“Quando sono stato scelto in un modo che mi sono fatto male, ma mi sento profondamente irrispettoso, ultimo ma non meno importante a causa dell’immenso duro lavoro e determinazione che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare successo in questo club e gli incredibili fan di Bergamo.

“In effetti, durante il mio periodo ho affrontato molti momenti difficili – la maggior parte di loro non ha mai parlato, perché secondo me la squadra deve essere sempre protetta e deve essere in primo luogo. Questo fa quello che è successo ieri sera, ancora più dannoso.

Editori birichini 2 correlati

“Insieme ai nostri incredibili fan, noi come squadra abbiamo anche il risultato della notte di ieri. Durante la partita, sono stato determinato dal destinatario di penalità specificato per prendere la punizione; E ha sostenuto la squadra che al momento mi sono assunto la responsabilità.

“La vita sulle sfide e sulla trasformazione del dolore nel potere che continuerò a fare.”

Il capitano di Atalant Rafael Tolói Ha anche attirato le critiche da Gasperini dopo che gli è stato mostrato un cartellino rosso per pugni Maxim de Cuyper Dopo la discussione sul tiro -in.

“È stato un brutto incidente e non dobbiamo mai perdere la testa”, ha detto un uomo di 67 anni.

“Atalanta deve lasciare la Champions League con dignità perché ha giocato grandi partite contro Mi piace Real Madrid, Arsenal e Barcellona.”