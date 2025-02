Adin Ross & Faze Banks planeja construir um servidor apoiado por criptografia

O futuro dos jogos?

Rumores e vazamentos recentes envolvendo o GTA 6 estão crescendo muito com o próximo Ganing atear, onde os fãs esperam obter novas informações ou revelar para o jogo.

A comunidade de Grand Theft Auto RP (role) manteve o GTA 5 na vanguarda da cultura de jogos, que frequentemente lidera a classificação do público da contração. Adin Ross, uma serpentina popular, agora está colaborando com os bancos Faze para alterar o espaço com um servidor GTA 6 RP que inclui criptografia.

Adin Ross & Faze Banks Planos para GTA 6

Durante uma recente transmissão ao vivo, Adin e Banks conversaram sobre o próximo jogo GTA 6 e seus planos futuros que o envolvem. Eles estão pensando em fazer um servidor onde os jogadores podem vencer a criptomoeda enquanto participam do caos do mundo aberto do GTA.

Ross declarou com confiança: “Vamos fazer o maior servidor juntos … completamente criptográfico, todos pró-Crypto sobre isso”.

Seu entusiasmo afirmou claramente que ele estava bastante empolgado com o próximo projeto que envolveria a tecnologia criptográfica e blockchain para os servidores GTA RP.

Leia também: GTA 6 Estratégia de preço potencial relacionada ao GTA online; Vazamentos e rumores

Na frente da realidade

Não importa o quão grande eu possa pensar, você enfrentará muitos desafios nesta tarefa. Enquanto a Rockstar Games, criadora da Grand Theft Auto Series, admite Mods RP, se opõe fortemente a criptomoedas em seus jogos. Este será o maior obstáculo para os bancos Adis Ross e Faze.

Além disso, a indústria de jogos tem uma tentativa fracassada de combinar jogos e blockchain ou NFT. Os exemplos incluem o mercado fantasma da Ubisoft Ghost Recon NFT e o desaparecimento da Midnight Society, os criadores do jogo da NFT Deadrop.

A maioria dos fãs na seção de comentários comigo pode saber principalmente como as coisas combinam com a criptomoeda. Por fim, todos estão enganados no final, enquanto os criadores podem ganhar muito dinheiro. Estou certo de que o Rockstar nem sequer considerará essas opções em seu jogo. O que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.