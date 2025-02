Adolescenti per combattere l’ordine di Trump “Tieni gli uomini fuori dagli sport da donna”

Due studenti che sfidano il divieto del New Hampshire per gli atleti transgender nelle squadre sportive delle ragazze combatteranno anche l’ordine esecutivo del presidente Trump di “tenere gli uomini fuori dagli sport femminili” dopo che il giudice ha approvato la sua richiesta mercoledì.

Si presume che questa sia la prima volta che la costituzionalità delle regole esecutive firmate da Trump la scorsa settimana sia messa in discussione in tribunale, secondo i sostenitori legali e i difensori di Boston GLBTQ, noto anche come Glad Law, uno dei gruppi che rappresentano gli adolescenti.

“Il targeting sistematico delle persone transgender nelle istituzioni americane è freddo, ma concentrarsi sui giovani nelle scuole che rifiuta di sostenere e opportunità di base nel corso dei loro anni più vulnerabili, è particolarmente crudele”, ha affermato Chris Erchull, un grande avvocato.

Editori birichini

1 correlato

Questo autunno, un giudice federale nel New Hampshire ha deciso che entrambi gli studenti potevano provare a giocare nelle squadre sportive della scuola femminile mentre insegnavano a mettere in discussione il divieto statale.

Le famiglie di Parker Tirrell (15 anni) e Iris Turmelle (14 anni) hanno fatto causa ad agosto e hanno cercato di ribaltare la giustizia nella legge sportiva sullo sport femminile, firmata dall’ex governatore repubblicano Chris Sunun a luglio.

Tirrell è una studentessa di classe 10.

“Adoro giocare a calcio e abbiamo avuto una grande stagione lo scorso autunno”, ha detto Tirrell nella sua dichiarazione. “Voglio solo andare a scuola come altri bambini e continuare a giocare il gioco che amo.”

La scorsa settimana, l’ordine di Trump offre una larghezza di agenzie federali per garantire che le entità che ricevono finanziamenti federali aderiscano al capo IX in conformità con l’opinione dell’amministrazione Trump che interpreta il “sesso” come un sesso che qualcuno alla nascita.

Sono contento e ACLA del New Hampshire ha chiesto al giudice di consentire di aggiungere Trump, il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, il procuratore generale di Pam Bondi, il Ministero della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti e il segretario regnante Denis Carter come imputati.

E -Mail è stato inviato all’ufficio stampa della Casa Bianca per cercare un commento.

Nel breve ordine, il giudice distrettuale americano Landya McCafferent ha dichiarato che avrebbe “trovato una buona cosa” per cambiare gli avvocati.

Gli avvocati affermano che l’ordine esecutivo di Trump, insieme a parti dell’ordine esecutivo il 20 gennaio, che proibisce il denaro federale di essere utilizzato per “promuovere l’ideologia di genere”, presenterà adolescenti e tutte le ragazze transgender per discriminare le garanzie federali della stessa protezione e dei loro diritti Sotto le loro teste IX.

Gli avvocati affermano inoltre che i regolamenti esecutivi subiscono illegalmente scuole adolescenti con la minaccia di perdere finanziamenti federali che consentono loro di fare sport.

Mercoledì scorso, l’Ufficio per i diritti civili ha annunciato le indagini sulle associazioni atletiche in una scuola secondaria del Minnesota e della California per presunta pianificazione di violare il capo di IX.

Dopo che Trump ha firmato un ordine esecutivo che proibiva gli atleti transgender la scorsa settimana, la Minnesota State High School League e la California Intescholastic Federation hanno dichiarato che sarebbero andati alle leggi statali che consentono ai giocatori transgender di partecipare alle squadre di donne e ragazze.

Le informazioni dell’Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.