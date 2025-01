‘Adoração ao herói…’ Sanjay Manjrekar avalia o declínio da Índia no críquete de teste

Sanjay Manjrekar falou sobre a recente queda da Índia no formato mais longo do jogo.

A seleção indiana de críquete passa por uma fase difícil no teste de críquete. Os gigantes asiáticos, que já foram favoritos para se classificar para a final do ICC World Test Championship (WTC) 2023-25, atingiram um nível sem precedentes nos últimos três meses de 2024, impedindo-os de se classificarem para a final do torneio pela primeira vez.

A Índia sofreu sua primeira lavagem em uma série de testes em casa (uma série com três ou mais jogos) contra a Nova Zelândia, antes de perder o Troféu Border-Gavaskar de 2024-25 para a Austrália por uma margem de 1-3.

Uma das principais razões do mau desempenho da Índia foi a falta de forma dos jogadores seniores (Rohit Sharma e Virat Kohli), que lutaram para encontrar consistência com o taco. A dupla icônica teve média de apenas 24 pontos no teste de críquete em 2024.

O ex-batedor indiano Sanjay Manjrekar agora compartilhou sua opinião sobre o péssimo desempenho da Índia no teste.

Sanjay Manjrekar sobre o declínio da Índia no teste de críquete

Em sua coluna para o Hindustan Times, Manjrekar descreveu a recente forma de teste da Índia como uma “depressão geracional”, observando que, embora tais fases sejam inevitáveis ​​para todas as equipes, são as que mais impactam a Índia.

Ele escreveu: “Esta “desaceleração geracional” é inevitável para todas as equipas. É o que conhecemos como fase de transição e, entre as melhores seleções do mundo, acho que é a que mais afeta a Índia.“

O jogador de 59 anos apontou a “adoração de heróis” de jogadores icônicos como a principal razão por trás da má forma da Índia. Ele também fez uma comparação entre o recente declínio da Índia e o que viveu em 2011/12 sob a liderança de MS Dhoni.

Ele acrescentou: “A principal razão por trás disso é a cultura de ícones que temos na Índia e a adoração de heróis por parte de certos jogadores. Seja em 2011-12 ou agora, é o mesmo cenário: jogadores icônicos se destacando por fazerem o oposto do que fizeram durante toda a sua carreira, arrastando assim o time para baixo com seu desempenho diminuído.“

Sanjay mencionou ainda que a Índia é um país emocional, onde as pessoas tomam decisões emocionais. Ele observou que os selecionadores muitas vezes hesitam em tomar decisões difíceis de seleção, esperando que jogadores icônicos se aposentem por conta própria, por medo da reação do público.

Ele escreveu: “A questão é que, quando se trata dos grandes intervenientes, nós, como país, simplesmente não somos capazes de permanecer racionais. As emoções estão à flor da pele e aqueles que estão em posição de tomar decisões sobre estes jogadores são influenciados por este clima.“

“A lógica do críquete sai pela janela e então os selecionadores esperam que o jogador vá embora sozinho para não se parecer com os vilões que encerraram brutalmente a carreira de um grande que milhões de fãs adoram. Eles só temem a reação violenta,“

