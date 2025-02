Aew Collision (22 de fevereiro de 2025) spoilers e resultados

Aew Collison tem muitos jogos interessantes nesta semana

O episódio desta semana de AEW Collision será transmitido no sábado à noite, 22 de fevereiro de 2025, como sempre em TNT e Max. No entanto, diferentemente das transmissões ao vivo, este episódio foi gravado anteriormente na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025, logo após uma dinamite AEW no Arizona Financial Theatre em Phoenix, Arizona.

Para os fãs que desfrutam de surpresas, alerta de spoiler! Em seguida, temos resultados de coincidência e momentos notáveis ​​das gravações. Se você preferir ver uma colisão AEW sem conhecer os resultados com antecedência, agora é a hora de retornar. Caso contrário, continue lendo para descobrir o que aconteceu!

Como sempre, a AEW Collision entregou uma emocionante noite de ação, com alguns dos nomes mais importantes em toda a luta livre de elite. Sejam partidas emocionantes, traições chocantes ou promoções acaloradas, os fãs que participaram testemunharam tudo antes do show ser oficialmente transmitido.

Para aqueles que estão ansiosos para se manter atualizados, continue seguindo as últimas notícias, resultados e quebras em profundidade à medida que mais informações são publicadas. Esteja atento a todas as consequências do episódio desta semana de Aew Collision! Quem foi vitorioso? Quais rivalidades aumentaram? Saiba abaixo.

Spoilers de colisão e spoilers

Max Casteter ocupou outro de seus desafios abertos. Brody King derrotou Max Casteter por Pinfall. Este jogo foi gravado antes da Dynamite, em vez de depois.

Este jogo foi gravado antes da Dynamite, em vez de depois. Parece que haverá uma revanche entre Mariah May e Toni Storm “atemporal” Toni para o campeonato mundial da AEW Women quando Mariah May atacou Toni Storm, a arrastou para a rampa e cortou uma promoção para vir atrás dela.

O campeão continental de Aew Kazuchika Okada deu um desafio a “qualquer outro cachorro”

O holograma derrotou mortos por pinfall. Após o jogo, Komander fez salvação.

Após o jogo, Komander fez salvação. Harley Cameron cortou uma promoção (cujo conteúdo ainda não foi mimado)

Julia Hart derrotou a rainha aminata

AEW World Trios Championship Match: Death Riders (C) derrotou Daniel García, Angelo Parker e Matt Menard Para manter seus títulos.

Para manter seus títulos. As máquinas de assassinato (Brian Cage e Lance Archer, da família Don Callis) derrotaram dois talentos de melhoria local.

Gabe Kidd derrotou o açougueiro

Materia do Campeonato Mundial do ROH: Chris Jericho (C) derrotou Bandond para manter seu título.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.