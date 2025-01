O episódio de 18/01 foi pré-gravado em Cincinnati.

All Elite Wrestling (AEW) pré-gravou o episódio Maximum Carnage de Collision no sábado à noite no Andrew J. Brady Music Center em Cincinnati, Ohio. O Maximum Carnage da AEW é um evento de duas partes que acontece entre Wednesday Night Dynamite e Saturday Night Collision.

O programa pré-gravado será transmitido conforme programado no sábado, 18 de janeiro. Um total de sete lutas foram agendadas para a pré-gravação do evento, incluindo uma luta pelo título e uma luta massiva de 12 lutadores.

Vamos agora dar uma olhada nos resultados e spoilers do episódio pré-gravado desta semana de AEW Collision Maximum Carnage (18 de janeiro de 2025):

AEW Collision Maximum Carnage (18 de janeiro de 2025) spoilers e resultados

Hangman Adam Page derrotou Christopher Daniels em uma Texas Death Match

Tony Storm durante sua entrevista com Tony Schiavone revelou que está animada para conhecer Mariah May em Jacksonville no AEW Grand Slam.

Adam Cole, Kyle O’Reilly e Roderick Strong derrotaram a Infantaria e Lee Moriarty

Lance Archer e Brian Cage derrotaram Top Flight Darius e Dante Martin). Action Andretti e Lio Rush atacaram a Top Flight após a luta.

As tensões aumentaram entre Anthony Bowens e Max Caster, e a intervenção de Billy Gunn gerou uma troca furiosa. Caster atacou Gunn e o acusou de usar sua popularidade para reviver sua carreira. A discussão terminou com Caster rompendo relações com Bowens e Gunn.

Kazuchika Okada (c) derrotou Tomohiro Ishii – AEW Continental Championship Match

Dustin Rhodes derrotou Adam Priest

Julia Hart derrotou Harley Cameron

Classificado como FTR (Cope, Dax Harwood e Cash Wheeler), The Outrunners (Turbo Floyd e Truth Magnum) e Powerhouse Hobbs derrotaram The Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta) e The Learning Tree (Chris Jericho, Big Bill, & Bryan Keith) – luta de duplas de 12 homens

O episódio de sábado de AEW Collision Maximum Carnage irá ao ar neste sábado às 20h ET, transmissão simultânea na TNT e no serviço de streaming Max.

