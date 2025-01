AFC 2025, NFC Championship NFL Picks, Odds e Apostas de um modelo comprovado: este 5-Way Football Parlay paga 25-1

O Kansas City Chiefs, número 1, enfrentará o Buffalo Bills, número 2, no jogo do campeonato AFC de 2025, no domingo, enquanto os Chiefs tentam permanecer no caminho para o terceiro título consecutivo do Super Bowl. Eles são ligeiros favoritos de 1,5 ponto contra o Bills, que vem de uma vitória por 27-25 sobre o Baltimore na Rodada Divisional, com um over-under de 47,5. Buffalo obteve uma vitória por 30-21 contra Kansas City em novembro, superando o total em 47. Qual lado deste jogo do campeonato AFC você deve apostar com suas escolhas de aposta da Rodada do Campeonato da NFL?

Em outro lugar, o segundo colocado, Philadelphia Eagles, é o favorito da casa com 5,5 pontos contra o sexto colocado, Washington Commanders, nas probabilidades do jogo do campeonato NFC de 2025, às 15h00 horário do leste dos EUA, no domingo. Eles dividiram a série da temporada em sua rivalidade NFC East. Antes de fazer escolhas da NFL ou apostas acumuladas nos jogos do campeonato AFC e NFC, certifique-se de Veja previsões da NFL e dicas de apostas do comprovado modelo de computador da SportsLine.

O modelo, que simula cada jogo da NFL 10.000 vezes, aumentou mais de US$ 7.000 para jogadores de US$ 100 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde seu início. A modelo entra na rodada do campeonato dos playoffs da NFL de 2025 com uma sequência de apostas de 31-15 nos primeiros colocados. Escolhas da NFL este ano, uma impressionante taxa de sucesso de 67%. A longo prazo, ele tem uma sequência de 211-143 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a temporada de 2017 e uma sequência de 65-36 nas escolhas mais bem cotadas da NFL desde a Semana 7 de 2022.

O modelo também ficou entre os 10 primeiros no NFLPickWatch quatro dos últimos seis anos em escolhas consecutivas da NFL e venceu mais de 94% dos jogadores do CBS Sports Football Pick’em quatro vezes durante esse período. Qualquer pessoa que acompanhe apostas esportivas e aplicativos de apostas poderia ter obtido grandes lucros.

Agora, o modelo percorreu o Probabilidades da rodada do campeonato da NFL e garantiu cinco melhores apostas seguras na NFL. Se você aproveitar com sucesso suas seleções de apostas esportivas, receberá um pagamento enorme de cerca de 25-1. Você só pode ver as escolhas do modelo na rodada do campeonato da NFL na SportsLine.

Principais escolhas da NFL para jogos do campeonato AFC e NFC

Depois de simular cada jogo 10.000 vezes, o modelo apresenta alto valor Over (47,5) no Jogo do Campeonato NFC 2025 entre Águias e Comandantes. Essas equipes somaram quase 70 pontos quando se enfrentaram no mês passado, quando o quarterback novato do Commanders, Jayden Daniels, lançou cinco passes para touchdown para interromper a seqüência de 10 vitórias consecutivas do Philadelphia. Daniels vem de outro desempenho magistral, terminando com 299 jardas de passe e dois touchdowns na vitória por 45-31 em Detroit na semana passada.

Daniels e os Commanders marcaram pelo menos 23 pontos em cinco jogos consecutivos, enquanto o Philadelphia atingiu a marca de 20 pontos em 15 jogos consecutivos. Os Eagles têm o melhor running back da NFL, o que lhes permite transformar muitas de suas investidas em touchdowns. O modelo antecipa mais um jogo de pontuação entre essas equipes no domingo, já que o Over acerta em mais de 50% das simulações. Veja quais outras escolhas de acumulação da NFL fazer aqui.

Como fazer apostas acumuladas para os jogos do campeonato AFC e NFC

O modelo também saltou para quatro outras apostas da NFL, onde diz que a linha está totalmente errada, incluindo uma vitória definitiva do azarão, mudando o curso dos playoffs da NFL de 2025 para sempre. Você só pode ver as melhores apostas da NFL e o campeonato de conferência da modelo da NFL na SportsLine.

Quais são as principais escolhas do modelo na AFC, NFC Championship Game e NFL, qual azarão provoca uma reviravolta e quais linhas da NFL você deve mirar para um pagamento épico de 25-1? Visite SportsLine agora para ver as melhores apostas da NFL na rodada do campeonato de um modelo com uma sequência de 211-143 nas escolhas mais bem cotadas. e descubra.