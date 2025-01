AFC Championship QB Matchup: Josh Allen ‘Josh Allen’, do Chiefs Patrick Mahomes vs. Bills, quem tem a vantagem?

Não há contemporâneo NFL Rivalidade de Mariscal de Campo como Josh Allen contra Patrick Mahomes. Enquanto os signatadores de nível de MVP não jogam na mesma divisão, eles se acostumaram a se reunir em competições de alto risco. Consequentemente, neste domingo, eles enfrentarão seu quarto confronto nos playoffs em sua carreira.

Buffalo Bills de Allen e Kansas City of Mohamses têm forças diferentes enquanto competem por um lugar em Super Bowl LIX. E a glória dos Postemps é sobre sucesso na equipe, bem como a produção de Low Center.

No entanto, qual dos dois anunciados marechal de campo está melhor posicionado para avançar? Estudamos a fita e os números a serem quebrados, que o Great Game Creator tem a vantagem no campeonato da AFC:

A descrição geral: Allen vs. Mahomes

Josh Allen 13-4 28 6 63.6 7.7 101.4 531 12 Patrick Mahomes 15-1 26 11 67.5 6.8 93.5 307 2

Embora Allen não fosse tão prolífico quanto, por exemplo, a estrela do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, na corrida MVP, há uma razão pela qual ele obteve muito apoio para o NFL Honra individual superior: não apenas o líder do Bills permaneceu dinâmico como uma dupla ameaça, classificando em segundo lugar apenas Jalen Hurts nas pontuações por terra, mas é significativamente reduzida em prejuízos, desfrutando de sua carreira mais eficiente desde 2020, quando não Match – Também foi necessário Buffalo a um choque do campeonato da AFC contra o Chiefs.

Mahomes tem sido um caso mais curioso. Na segunda temporada consecutiva, seus números foram muito mais sólidos que os espetaculares, e a primeira metade de 2024 foi particularmente difícil; Ele teve apenas oito touchdowns em nove interceptações nos primeiros sete jogos da cidade de Kansas. No entanto, seu recorde de 15-1 como chefe dos chefes nesta temporada fala de sua confiabilidade incomparável e em grande parte incansável. Um professor da última improvisação tem sido o pastor furtivamente resistente de um gigante defensivo.

Foi assim que os dois zagueiros foram para esta pós -temporada:

Josh Allen 2-0 2 0 75.0 8.3 113.1 66 2 Patrick Mahomes 1-0 1 0 64.0 7.1 98.2 14 0

O que esses números podem e outras estatísticas avançadas, além do exame oftalmológico? O que está sob a superfície? Vamos prosseguir.

Nota: As estatísticas avançadas mencionadas abaixo são cortesia do NFL Pro.

Precisão

Mohamses começou sua carreira como um ótimo jogo extraordinário, jogando um tiro profundo após o outro. Desde 2023, tornou -se muito mais um pino metódico, se não esteticamente do que estatisticamente. É mostrado em seus 2024 pontos: sua taxa final de 67,3% (regular e pós -temporada) é uma corrida máxima e é calculada em média apenas 6,3 jardas aéreas por tentativa, a marca mais baixa de sua carreira e a terceira menor entre todos os todos os campos Marshals nesta temporada. Allen tem sido mais eficiente em suas duas competições na pós -temporada em janeiro, mas em geral nesta temporada, a Mohamcs se especializou em receber o que é dado.

Borda: Mahomes

Controle da bola

Historicamente, Allen tem sido um arremessador mais arriscado, apoiado por seu braço sobrealimentado para jogar a bola basicamente em qualquer lugar do campo. Este ano, realmente reduziu sua tendência a forçar passes e/ou correr o risco de perder a rocha com corridas. De fato, Mohamses tem 11 derrotas de bola nos oito de Allen em 2024, e os zagueiros têm uma taxa de cobrança quase morta nos playoffs, com média de apenas um sorteio aproximadamente a cada dois jogos no decorrer de suas respectivas corridas de pós -temporada. A única maneira real de quebrar seu empate é expandir o tamanho da amostra; nesse caso, Mohamses protegeu a bola um pouco melhor, totalizando 40 perdas de bola nos 42 de Allen desde o início da temporada de 2022.

Borda: Mahomes

Magia de salário grande

Mohamses costumava possuir essa categoria; Você se lembra da sua estréia de 50 touchdown como o tempo integral dos chefes? Ultimamente, no entanto, este não tem sido o jogo Mahomes. A chamada de sinal de Andy Reid está lançando -a profundamente apenas 4,5% das vezes, facilmente a marca mais baixa de sua carreira, mas continua com uma tendência de queda de vários anos, enquanto Allen quase dobrou esse número (13,8%), apesar de operar com um amplo renovado corpo de receptores. Desde 2018, o primeiro ano de Mohamses como titular, Allen também lidera todos os quartbacks no total de touchdowns (262).

Borda: Allen

Impacto por terra

Números simples o carregam claramente: Allen oferece mais no chão, tirando mais do que o duplo Mohamses. É um towle duro com quase 240 libras no campo aberto. Isso não significa que Mahomes não é um fator com as pernas; De fato, seus próprios números são um pouco enganosos, eles não explicam completamente sua capacidade de revoltas do jogo assassino tardio. Mas o atletismo de Allen também valeu a pena no bolso e nos arredores, onde ele fez apenas 16 capturas para os 39 de Mohams, apesar de enfrentar mais pressão nesta temporada.

Borda: Allen

Equilíbrio situacional

Ambos os zagueiros se destacam previsíveis contra Blitz, capitalizando o Infinity com melhores classificações de pinos. No entanto, eles trabalharam um pouco diferentes, dependendo do placar. Allen não está muito atrasado quando para, lançando 10 touchdowns para uma única seleção enquanto tenta superar um déficit, mas as melhores marcas gerais de mahomes chegam quando os chefes estão amarrados ou mais tarde, pois são reforçados por seus cinco retornos do quarto Quarto da NFL e sete unidades vencedoras do jogo. O número 15 ainda é o rei da hora da crise.

Borda: Mahomes

Home vs. divisões de estrada

Mahomes opera da mesma forma, na estrada ou no campo de Geha, no Estádio Arrowhead, com o reino dos chefes que rugem atrás dele. Enquanto isso, Allen experimentou uma queda na produção de ar quando está longe de ser o Highmark Field em Orchard Park, Nova York. Para ficar claro, seus números não são ruins ao longo do caminho; Ele ainda lançou 11 touchdowns para três seleções em competições de saída. Mas também deixou 5-4 fora de casa, em vez de 8-0 em Buffalo, apenas atingindo 60% de seus lançamentos no território inimigo.

Borda: Mahomes

História da cabeça

Você não acreditaria quão semelhantes são esses zagueiros em termos de produção profissional: eles jogaram quase exatamente a mesma quantidade de jogos (111 para Allen, mais 12 jogos de playoff; 112 para Mahomes, mais 19) e obteve uma qualificação quase exatamente a mesma Número de touchdowns (Mohamses 259, Allen 262). Seus confrontos presenciais foram realmente reduzidos à magnitude do palco: Allen é 4-1 contra Mohamses na temporada regular, enquanto Mahomes está 3-0 nos playoffs. Seus números também flutuam dependendo da paisagem: na temporada regular, Mahomes é bastante medíocre contra as contas, com 13 touchdowns para sete equipes e uma marca de 6,6 jardas por tentativa, enquanto é quase impecável contra Buffalo na pós -temporada, completando o 75,2% de seus lançamentos com oito pontuações, zero equipes e uma qualificação de 126,6. Nesse caso, o auge da competição parece realmente tirar o melhor proveito do marechal dos chefes.

Borda: Mahomes, para este jogo

O veredicto final

O relato de nossas sete categorias é o seguinte:

Patrick Mahomes (5) Josh Allen (2)

É curioso como a pós -temporada restaura as expectativas, não é? Em quase todas as medidas, Allen tem sido o melhor marechal de campo em 2024, oferecendo a Bills um jogador de boa fé de boa fé e Protetor de bola para elevar um elenco rotativo de caracteres de apoio. E, no entanto, enquanto se preparava para entrar em Arrowhead, Mohamses é registrado como a opção mais confiável de uma maneira decisiva. Certamente, pode-se argumentar que a magia de grande pagamento é mais importante neste lugar do que, por exemplo, um único álbum na frente da cabeça, já que esta versão de Allen está levando a bola muito melhor do que os Allens dos últimos anos. Mas, como Tom Brady, durante seu pico de New England Patriots, a pura força de vontade de Mohamses e a tomada de decisão é simplesmente avançada demais para ignorar.