AFC -Team ha lo spazio più limitato in arrivo fino alla portata del 2025

In tutto l’AFC, una manciata di squadre cercherà di fare tratti per cercare di ribaltare i capi di Kansas City e sostituirli come la migliore squadra alla conferenza.

Ma alcune altre squadre cercheranno semplicemente di uscire dalla superficie terrestre e creare un futuro migliore e più felice per se stesse.

I New England Patriots sono stati profondi nei boschi da quando il leggendario quarterback Tom Brady è partito dopo la stagione 2019, ma hanno un assaggio di speranza grazie a una deliziosa stagione da rookie da QB Drake Maye e all’arrivo del nuovo allenatore Mike Vabel.

Avranno anche una vasta gamma di personaggi salariali che possono usare per modellare la loro lista per i prossimi anni, all’anno. B/r -gridiron.

Chi sta facendo la maggior parte dei tratti in questa stagione? 👀 pic.twitter.com/tu7ifvx0of – B/R Gridiron (@brgridiron) 13 febbraio 2025

Il New England potrebbe non essere in grado di ottenere una vera stella in libera agenzia, considerando che hanno concluso 4-13 in questa stagione, ma dovrebbero essere in grado di ottenere alcuni uomini che li aiuteranno ad essere più competitivi.

Hanno bisogno di aiuto in quasi tutte le posizioni e ovviamente ci vorranno alcuni anni per tornare alla rispettabilità.

Fortunatamente, Maye ha mostrato alcuni segni più tardi in questa stagione che potrebbe essere un vero QB in franchising, e Vrabel è un allenatore che può spremere di più da una lista dei sottovaluti, qualcosa che faceva spesso per sei stagioni alla timone del Tennessee Titans.

I Patriots avranno anche la scelta n. 4 nella bozza della NFL di aprile, il che significa che questa sarà la stagione più grande che hanno avuto da molto tempo.

