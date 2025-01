Afeganistão junta-se à lenda paquistanesa Younis Khan como mentor do ICC Champions Trophy 2025

O ICC Champions Trophy 2025 marcará a primeira participação do Afeganistão no torneio.

O ICC Champions Trophy 2025 (ICC CT 2025) marcará o retorno do torneio após oito anos, com a última edição sendo disputada em 2017, na Inglaterra.

A seleção afegã de críquete continuou sua ascensão no críquete internacional e participará do torneio pela primeira vez.

O torneio conta com oito equipes divididas em dois grupos: Grupo A e Grupo B. A nona edição da competição acontecerá em sedes no Paquistão e Dubai e terá um total de 15 partidas.

O Afeganistão está classificado no Grupo B junto com Inglaterra, Austrália e África do Sul. Eles começarão a campanha contra a África do Sul em Karachi, no dia 21 de fevereiro.

O Afeganistão deu um acréscimo importante ao seu vestiário ao trazer uma lenda paquistanesa como mentor da competição.

Afeganistão amarra Younis Khan como mentor do ICC Champions Trophy 2025

De acordo com o Cricbuzz, o ex-batedor de classe média do Paquistão, Younis Khan, foi nomeado mentor do time de críquete do Afeganistão para o próximo Troféu dos Campeões.

“A ACB designou o ex-jogador paquistanês experiente Younis Khan como mentor para o Troféu dos Campeões 2025. Ele (Younis) se juntará à equipe antes do início do evento no Paquistão.”, confirmou o porta-voz da ACB, Sayeed Naseem Sadat, ao Cricbuzz na quarta-feira.

Younis trabalhou anteriormente com o Afeganistão como treinador de rebatidas em 2022.

Sua carreira de jogador inclui 10.099 corridas em 118 testes, incluindo uma pontuação mais alta de 313. Ele também levou o Paquistão ao seu primeiro título da Copa do Mundo T20 em 2009 e alcançou pessoalmente o primeiro lugar nas paradas de rebatidas de testes da ICC.

Depois de derrotar gigantes do críquete como Austrália, Paquistão, Índias Ocidentais e Inglaterra nos dois últimos torneios da ICC, o Afeganistão tentará ir até o fim este ano.

