Agendar, formato, equipamento e muito mais

Prepare -se para o HCL 2025!

Os fãs e a comunidade Halo são bastante divulgados neste momento com a próxima série do Halo Championship 2025. O roteiro até 2025 inclui quatro torneios principais e um grande campeonato mundial com um prêmio de US $ 1 milhão.

Vejamos mais detalhes sobre o calendário, formato, equipamento e mais que o HCL 2025 neste artigo.

Mapas e modos oficiais do HCS 2025 🎮 Temos alguns favoritos da família que se ligam à rotação! pic.twitter.com/mphtktcsb – Esports de Halo (@HCS) 31 de janeiro de 2025

Halo Championship Series 2025 Horas

A série Halo Championship 2025 será dividida em duas metades, cada uma com dois eventos principais:

Divisão 1:

Série Open ‘Road to Arlington’: de 1 a 16 de março

Qualificador online: 22 a 23 de março

Prefeito do HCS Arlington: 18 a 20 de abril

Open ‘Road to Dallas’ Série: 26 de abril – 27

Qualificador online: 3 a 4 de maio

HCS Dallas Dreamhack Major: 23 a 25 de maio

Divisão 2:

Série aberta ‘Road to Salt Lake City’: 7 a 29 de junho

Qualificador online: 12 a 13 de julho

HCS Salt Lake City Prefeito: 1 a 3 de agosto

Open ‘Road to TBA’ Série: 16 a 31 de agosto

Qualificador online: 6 a 7 de setembro

HCS TB Major: outono 2025

Campeonato Mundial:

Seattle: 24 a 26 de outubro de 2025

Eventos especiais:

Em 29 de março, o Faze Kaysan organizará uma LAN de convite com um grupo de prêmios de US $ 50.000, que envolve equipes como Faze Clã, jogos ópticos, rebelião e espaçatura de compras e espaçatura.

Equipamento HCL 2025

Este ano viu uma mudança na cena competitiva. O TSM e o Shopify Rebellion entraram na briga quando as sentinelas e o quadrante dão um passo atrás. Essas equipes ingressaram no alinhamento estabelecido:

Cloud9

Espaçadeira

Jogo óptico

Complexidade

Fazón Clã

Mapas e modos para 2025

Aqui estão os mapas e modos da Halo Championship Series 2025:

Slayer: Aquário, fogo vivo, origem, recarga, solidão, ruas.

CTF: Aquário, proibido, força, origem.

Rei da colina: fogo vivo, recarga e solidão

Pontos fortes: fogo vivo e recarga

Oddball: fogo ao vivo, recarga. Ruas

Bomba neutra: aquário, força.

Notavelmente ausente do alinhamento desta temporada estão Empyrean CTF e Slayer da Fortaleza.

Onde procurar?

Os fãs podem ver a série de campeonatos 2025 no canal oficial do Halo no YouTube e no Twitch.

