Agente – Fever Caitlin Clark, i giocatori del WNBA meritano uno stipendio più elevato

Non è possibile compensare completamente la febbre della stella Indiana Caitlin Clark per ciò che significava per WNBA, il suo agente Erin Kane, ha detto ESPN.

“Caitlin Clark pagherà mai WNBA, cosa vale davvero la pena? Non credo che gli atleti gestiscano Excel Sports Management.

“Fa parte del corpo più grande del giocatore. Tutti devono essere pagati di più. Dovrebbe essere riconosciuto per quello che ha fatto e ciò che ha portato alla lega economicamente. È così semplice. “

Clark entra nella sua seconda stagione con la febbre dopo aver battuto il record del campionato come nuovo arrivato. Lei e il resto della nuova classe con Stars hanno contribuito a guidare la stagione WNBA più popolare in 24 anni e la sua più alta partecipazione in oltre 20 anni.

L’economista dell’Università dell’Indiana Columbus ha chiesto a Indianapolis Star ha recentemente calcolato che Clark era responsabile di $ 36 milioni in impatto economico su Indianapolis e quasi il 27% dell’attività economica della lega per la stagione 2024, tra cui partecipazione, beni e televisione.

Lo stipendio di Clark dovrebbe essere di oltre $ 78.000 per il 2025 per la stagione 2025.

Gli stipendi WNBA sono negoziati insieme e variano da circa 64 154 a $ 241.984 per i giocatori per un contratto supermaximal. Lo scorso ottobre, l’Associazione dei giocatori di basket nazionale ha deciso dal suo attuale CBA, con la prospettiva di fermare il lavoro se non ha raggiunto un nuovo accordo entro la fine della stagione 2025. A quel tempo, il sindacato ha affermato che i giocatori stavano cercando un “modello di business che rifletta il loro vero valore e includa stipendi più alti”, tra le altre cose.

“La cosa più importante è stata sempre i giocatori del WNBA a pagare per quello che stanno facendo in tribunale”, ha detto Kane. “Sono molto, molto promettente per questa negoziazione CBA che sarà progressista e si muoverà molto avanti.”

Upstart Women’s League IrrevalED, che imballarà la sua prima stagione a metà marzo, attualmente paga ai suoi giocatori uno stipendio medio di oltre $ 220.000, ad eccezione della propria quota in campionato. Kane afferma di pensare che in futuro ci sarà più giustizia per le atlete “nelle leghe in cui continuano a partecipare e giocare e costruire”.