Agente Take: Cowgirls deve chamar o penhasco de Micah Parsons com New Deal logo antes de Star procurar o valor completo do mercado

O corredor da borda do Dallas Cowboys, Micah Parsons, não tem vergonha de expressar suas opiniões. O membro do corredor de Lawrence Taylor, que redefiniu a posição de apoiadores externos, deu a Parsons algumas dicas não solicitadas alguns dias atrás. As três vezes NFL O jogador defensivo do ano sugeriu que Parsons deveria se concentrar mais no futebol e menos em podcasts.

Parsons, que está programado para ganhar US $ 24.007 milhões, totalmente garantido em 2025 em seu quinto ano, teve muito a dizer sobre seu contrato. O novato defensivo da NFL de 2021 levantou as sobrancelhas em dezembro passado, abrindo a porta para ter um desconto na cidade natal. “Sinto que você vê muitas vezes o melhor pagamento”, então dizemos que eles não têm armas, ou não têm isso “, disse Parsons.” Naquela época, acho que não há uma grande diferença entre US $ 30 milhões e US $ 40 milhões aos meus olhos, sabe? E eu só estou falando.

Tom Brady, o melhor marechal de campo de todos os tempos, teve descontos na cidade natal para permitir que o New England Patriots reunisse uma lista mais talentosa do que seria possível de outra forma. Ao contrário do que Parsons está considerando, ele não começou até 2013 quando, como um veterano da NFL de 35 anos, Brady renegociou pela primeira vez a extensão do contrato de quatro anos e US $ 72 milhões assinados em 2010, o que o tornou mais bem pago Jogador da NFL para US $ 18 milhões por ano.

Parsons reconheceu que seu agente, os atletas, David Mulugheta, não gostaria de seus comentários.

“Meu agente pode estar com raiva de mim, eu até disse isso.” Parsons disse. “Mas você sabe, para mim, quero dizer que já fui abençoado o suficiente, irmão, onde não posso reclamar muito na vida.”

Parsons também parecia obter uma possível retenção da tabela se um acordo não tivesse sido feito em tempo hábil, subutilizando ainda mais sua alavancagem. “Eu definitivamente acredito que preciso estar aqui no acampamento porque, honestamente, quando grande parte da defesa está cercada pelo seu jogo e sua presença, e outros estão sendo alinhados com base em você, preciso estar aqui dessa maneira que eu pode chegar a esses caras de acordo “, disse ele. “Podemos nos apressar juntos, construir essa química. Então, acho que é de extrema importância que está de volta ao OTA, Minicamp (etc.)”.

Por mais que a mentalidade de Parsons possa frustrar Mulugheta, em última análise, é obra de um agente executar os desejos de seu cliente. O agente trabalha para o jogador. Não é o contrário.

The New Cowboys DC Matt Eberflus desfrutar de Dallas Return, a oportunidade de treinar o corredor dos passes premium como Micah Parsons Garrett Podell

Parsons indicou recentemente que os Cowboys têm um plano para seu novo acordo. O jogador do Four Times Pro preferiu por um longo tempo que seu contrato é abordado antes do início da agência gratuita em 12 de março. Você também gostaria que os Cowboys tragam jogadores de impacto por serem agressivos na agência gratuita.

Isso é algo que Dallas não fez há mais de uma década. A última vez que os Cowboys deram uma queda na agência gratuita foi com Brandon Car em 2012. Carr assinou um contrato de cinco anos e US $ 50,1 milhões, com uma média de US $ 10,02 milhões por ano, com US $ 26,5 milhões em garantias que o fizeram A quarta esquina pagou mais que a NFL.

Como abordar Cowgirls Parsons

O Plano de Cowboys deve ser chamar Parsons de Bluff para que ele possa colocar seu dinheiro onde sua boca está com uma extensão de contrato o mais rápido possível. Dallas deve tentar fazer Parsons seguir as etapas de DeMarcus Lawrence, embora seja melhor que o veterano de 11 anos no seu melhor. A Parsons tem 52,5 capturas em quatro temporadas da NFL, o que o torna um dos dois jogadores a registrar pelo menos 12 capturas em cada uma de suas quatro primeiras campanhas. A outra pessoa neste clube exclusivo é o revestimento defensivo do Hall of Fame Reggie White, que é amplamente considerado o melhor jogador defensivo da história da NFL.

A extensão de cinco anos e US $ 105 milhões que Lawrence assinou em 2019 tornou a segunda vantagem mais alta paga da NFL para US $ 21 milhões por ano atrás de Khalil Mack, que assinou uma extensão de seis anos com uma média de uma média de US $ 23,5 milhões por ano em 2018, como parte de seu comércio dos Oakland Raiders (agora Las Vegas) até o Chicago Bears. O contrato de Mack teve uma média de quase 12% a mais que a de Lawrence e também não apenas o tornou o mais bem pago o corredor de Edge da liga, mas também jogadores defensivos e um quarto.

O melhor zagueiro pago é atualmente o receptor aberto do Minnesota Vikings, Justin Jefferson. Ele assinou uma extensão de quatro anos e US $ 140 milhões em junho passado, com uma média de US $ 35 milhões por ano, com US $ 110 milhões em garantias, das quais US $ 88.743 milhões estavam totalmente garantidos na empresa. Os US $ 88.743 milhões são os mais garantidos pela empresa para um não quarto.

Nick Bosa está no topo da hierarquia salarial do Rusher da NFL Edge com a extensão de cinco anos e US $ 170 milhões, com uma média de US $ 34 milhões por ano que recebeu do San Francisco 49ers, pouco antes do início da temporada regular de 2023, 2023 . Ao assinar, Bosa foi a quarta parte da Liga Não Quartback.

Tentar Parsons tomar uma extensão de cinco anos e US $ 155 milhões, com uma média de US $ 31 milhões por ano, colocaria o acordo de US $ 34 milhões por ano aproximadamente 10% maior. Lawrence tinha US $ 65 milhões em garantias e US $ 48 milhões foram totalmente garantidos na empresa, que ocupavam a terceira e a segunda vez, respectivamente, entre os corredores da borda naquela época. Para fazer o mesmo com Parsons, deve haver mais do que as garantias de US $ 100 milhões da Myles Garrett e os US $ 80 milhões em TJ Watt totalmente garantidos na empresa.

Cowgirls precisam agir rapidamente desta vez

Isso exigiria um grande desvio do período típico de negociação dos Cowboys. O proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, arrastou os pés assinando o receptor aberto Ceedee Lamb e o marechal de campo de Dak Prescott para novos acordos em 2024.

Lamb não obteve sua extensão de quatro anos e US $ 136 milhões, com uma média de US $ 34 milhões por ano para vincular Bosa como o segundo não terço pago da NFL até agosto durante a última parte da pré -temporada. Existem US $ 100 milhões em garantias, das quais US $ 67 milhões foram totalmente garantidos na empresa. Ambos são os segundos mais em um contrato de receptor aberto.

A extensão de quatro anos e US $ 240 milhões em Prescott para se tornar o primeiro jogador de US $ 60 milhões por ano da NFL não chegou até setembro, horas antes da abertura da temporada regular de Dallas. O contrato contém um recorde de US $ 231 milhões em garantias nas quais US $ 129 milhões foram totalmente garantidos como uma assinatura, que inclui o maior bônus de assinatura na história da NFL em US $ 78.453.333.

As extensões de cordeiro atrasadas e a Prescott lançaram US $ 9.251 milhões e US $ 10.516.867 da sala de capitalização salarial de 2024, respectivamente. Os Cowboys podem ganhar US $ 12,3 milhões em espaço de capitalização 2025 com esse tipo de extensão de Parsons, onde recebe um bônus de assinatura de US $ 52,5 milhões que é priorizado para US $ 10,5 milhões por ano de 2025 a 2029 e seu salário de ano de US $ 24.007 milhões é Reduzido a um salário base de US $ 1.207 milhões 2025 2025 2025 2025 2025 2025. Para tornar sua capitalização número 2025 $ 11.707 milhões. Parsons estaria obtendo um bônus de assinatura de registro que não são quartos que eclipsem os US $ 50 milhões, que é o ponto de referência atual.

O velho ditado: “Você não pode ensinar novos truques para um cachorro” provavelmente será aplicável à situação de Parsons, embora os Cowboys tenham que concordar rapidamente. As probabilidades são de que os Cowboys desperdiçam a oportunidade de criar boa vontade com Parsons, porque ainda não haverá resolução, pois o início do campo de treinamento está se aproximando na última parte de julho.

A espera custará apenas os cowboys de longo prazo, mesmo que Parsons ofereça um desconto da cidade natal, porque o bar certamente será coletado para que não sejam quartos, principalmente os corredores de borda, nesta baixa temporada. O receptor aberto do Cincinnati Bengals, Ja’mar Chase, tem muitas munições para superar Jefferson depois de vencer a coroa do Triple Receiver na última temporada, liderando simultaneamente a liga em recepções, recebendo jardas e recebendo touchdowns.

Garrett solicitou uma troca do Cleveland Browns. Presumivelmente, o equipamento adquirente ou os Browns estenderão o contrato de Garrett, uma vez que seu contrato existente para US $ 25 milhões por ano está desatualizado. Os Raiders se inscreveram a um descontentamento Maxx Crosby no ano passado, dando -lhe um aumento de US $ 5 milhões quando ele teve três anos em seu contrato. É provável que uma extensão mantenha Crosby feliz. Além disso, o líder do Sack da NFL 2024, Trey Hendrickson e Watt, está em anos de contrato com o Bengals e o Pittsburgh Steelers, respectivamente. A extensão de Watt 2021 fez dele um quarto da liga.

Quanto mais tempo passa sem Parsons que tem um novo contrato em seu lugar, à medida que seus colegas são pagos, maiores as possibilidades que suas frustrações com a falta de progresso o promovem para buscar seu valor total de mercado. Se isso acontecer, não seria uma surpresa que Parsons se torne o mais bem pago não -quarteiramente da NFL, o que for.