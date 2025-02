Vinícius juniorGli agenti che hanno informato il Real Madrid sui requisiti finanziari del loro cliente, per continuare il club oltre il 2027, hanno affermato l’ESPN di origine.

I rappresentanti del giocatore sperano di incontrare la gestione di Madrid nei prossimi giorni per continuare le discussioni.

Editori birichini

1 correlato

Secondo la stessa fonte, il colpevole è più vicino all’espansione del suo contratto a Madrid che al potenziale passaggio all’Arabia Saudita, come ampiamente riportato dai media spagnoli.

La Lega Araba Saudita vuole fare il Brasile davanti al giocatore più pagato al mondo, ma le fonti hanno aggiunto che non vi è stato alcun aggiornamento del passaggio proposto da dicembre.

Secondo la fonte, l’accompagnamento del giocatore è arrabbiato per il fatto che la lega saudita debba fare un’offerta ufficiale, poiché le notizie in corso potrebbero impedire il colpevole dell’immagine.

Mentre la fonte non ha rivelato i dettagli dei requisiti finanziari del colpevole per rimanere a Madrid, ha confermato che il giocatore avrà salari più alti di Kylian Mbappé E Jude BellinghamMentre ha aggiunto che Vinícius, 24 anni, ha recentemente ricevuto un bonus importante dopo aver vinto la FIFA il miglior giocatore maschile dell’anno a dicembre.

L’attuale accordo termina nel 2027 e, come riferisce ESPN in passato, i giocatori sono quasi 10 milioni di euro ($ 10,45 milioni) per stagione più accessori.

La scorsa settimana ESPN ha riferito che Madrid si era rivolto all’accompagnamento di Vinícius per iniziare le interviste sul rinnovamento del contratto.

La fonte aggiunge che il colpevole non è rinnovato in fretta, sebbene abbia parlato pubblicamente della sua intenzione di continuare a Madrid per molto tempo.

ESPN ha contattato Madrid per esprimere, ma deve ancora ricevere una risposta.

Vinícius ha completato un posto a Manchester City Asta In Ballon d’Or. Nella sua settima stagione con BiancoE ha segnato 16 gol e ha segnato altre 30 esibizioni in questa stagione.