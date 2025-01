Da quando il Bunfer è stato ascoltato alle elettrizzanti finali del WNBA, ci sono state aspettative su ciò che l’anno 2025 potrebbe avere in magazzino. Domenica gira un successo di tre squadre.

Per la prima volta nella storia del WNBA, uno scambio che coinvolge diverse selezioni di bozze manda Jewella Loyda agli assi di Las Vegas e Kelsey Plum a Los Angeles Sparks. Seattle Storm ha ricevuto diverse selezioni di bozze e anche l’attaccante di Sparks.

È il primo di molte mosse previste in questa offseason.

Dall’11 al 20 gennaio, le squadre sono state autorizzate ad espandere le offerte di qualificazione riservata, limitata e di base ai giocatori. Alcune stelle importanti – Plum, Breanna Stewart di New York Liberty, Kelsey Mitchell di Indiana Fever, Alyssa Thomas del Connecticut Sun, Sably Sably di Dallas Wings e Gabby Williams di Seattle Storm – hanno ricevuto un’offerta di qualificazione di base che è spesso chiamata “core”.

L’incontro è stato lanciato ufficialmente martedì scorso e i giocatori possono firmare contratti a partire dal 1 ° febbraio. Con un nuovo CBA con un enorme aumento di stipendio che entrerà in vigore nel 2026, aspettatevi che i giocatori firmino solo un contratto di un anno.

Loyd non è un giocatore libero, ma ha chiesto un sostituto da Storm. E all’inizio di questo mese, ha annunciato Sailbilmente di aver giocato la sua ultima partita di ali e stava lavorando per trovare una nuova casa. Perché ha un nucleo, dovrebbe passare attraverso il negozio.

Altri giocatori gratuiti ben noti includono Sun Dewanna Bonner e Brionna Jones, entrambi giocatori liberi illimitati, così come Nnek Ogwumike di Storm, Brittney Griner di Phoenix Mercury e Courtney Vandersloot di Liberty. E le domande sono ancora circondate dal futuro della leggenda della WNBA Diana Taurasi, che alla fine della stagione 2024 ha indicato che il suo ultimo in campionato potrebbe essere. C’è anche incertezza su Elena Delle Donne, una giocatrice gratuita tecnicamente illimitata, ma non è apparsa in campionato dal 2023.

Tienilo qui tutto il tempo libero -stagione per ricevere gli ultimi messaggi, messaggi e rapporti WNBA. Stagione 2025 – 29. Lega – Pause il 16 maggio.

Aggiornamento del 26 gennaio

20:21 ET: Nel primo commercio nella storia della lega, che includeva diverse precedenti bozze, Las Vegas Aces Guardian Seattle Storm Jewella Loyd e mandò Aces Kelsey Plum a Los Angeles Sparks, ESPN Shams Charania, Alex Philippa, Ramon Shelburne e Kendra Andrews.

Nelle tre squadre della tempesta, ne guadagna anche due nella bozza del WNBA 2025 e l’attaccante di Li Yuer da Sparks, nonché una selezione nei primi Las Vegas nel 2026, hanno detto fonti ESPN. Los Angeles ricevette le elezioni n. 9 nel 2025 e nel 2026 le elezioni nel secondo turno di Seattle. L’ESA riceverà la selezione da Sparks per il 2025.

L’accordo sarà ufficialmente chiuso il 1 ° febbraio, hanno detto le fonti.

Aggiornamento del 20 gennaio

Brittney Griner, che ha trascorso 11 stagioni a Phoenix da quando Mercury l’ha redatta nel 2013, sta testando il mercato dei giocatori gratuiti per la prima volta nella sua carriera, afferma l’Associated Press. Secondo l’agente di Griner, il Centro incontra diverse squadre, mentre a Miami competono per imbattibile.

Aggiornamento del 17 gennaio

Connecticut Sun ha ampliato l’offerta di qualificazione di base di Alysse Thomas.

Aggiornamento il 16 gennaio

L’Indiana Fever ha ampliato l’offerta di qualificazione di base a Kelsey Mitchell.

Aggiornamento del 14 gennaio

Seattle Storm ha determinato Gabby Williams come suo giocatore tribale, il che significa che non diventerà un giocatore libero illimitato, ha affermato Kevin Pelton di ESPN.

Williams si collega a Kelsey Plum (Las Vegas Aces), Sablyla (Dallas Wings) e Breanně Stewart (New York Liberty) come i giocatori di nome principale che consentono loro di firmare un’offerta di qualifica annuale per il più alto stipendio WNBA ($ 249), ma ma $ 249), ma ma $ 249), ma ma $ 249), ma ma $ 249), ma ma $ 249), ma ma $ 249), ma ma $ 249), ma impediscono loro di firmare un contratto con un’altra squadra come giocatore gratuito.

Aggiornamento del 9 gennaio

Sably, giocatore libero illimitato, lascia Dallas Wings dopo aver trascorso i primi cinque anni della sua carriera lì, ha detto ai giornalisti di Miami giovedì.

“Lavoro con (Wings) e sto cercando un’altra casa per me”, ha detto Saggiabilmente. “Ho già giocato la mia ultima partita a Dallas.”

Qual è il sistema WNBA di base?

La designazione principale del giocatore WNBA è simile al marchio di franchising NFL. La squadra può “centrare” i giocatori per diventare un giocatore gratuito illimitato tenendo i loro diritti esclusivi.

L’offerta di qualificazione di base è un contratto garantito da un anno per SuperMax, ma la squadra e il giocatore possono negoziare condizioni diverse. Ogni squadra può creare un solo core giocatore e il CBA per il 2020 ha ridotto il numero di casi in cui i giocatori possono essere segnalati durante la loro carriera, gradualmente da quattro a tre e dal 2022 a due, il che è un grande cambiamento che ha aperto la libera circolazione di le agenzie in tutta la lega. .

Sei giocatori – Saburly, Plum, Stewart, Mitchell, Thomas e Williams – sono stati finora segnalati nel 2025, la maggior parte in una bassa stagione in questo CBA attuale. Ma ciò non significa che questi giocatori torneranno alle squadre che hanno dato loro il nucleo. Sailbilmente disse che stava lasciando Dallas. Quando le ali lo eliminarono – cosa che probabilmente fecero per assicurarsi che sarebbero tornati da loro per la partenza di Saibilmente – l’unico modo per cambiare la squadra è lo scambio.

Secondo attraverso la sequenza temporale, sono stati selezionati e sostituiti diversi offseason (Tina Charles e Skylar Diggins-Smith), ma si aspettano che si uniscano salvabilmente altri grandi nomi e lasciano il loro franchising da questo meccanismo di libero aria da agenzia. . E questo non include nemmeno un commercio che dovrebbe arrivare quando Seattle si rompe con Loyd, come ha richiesto la stella a dicembre. – Alexa Philippou