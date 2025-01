Águias vs. Packers onde assistir: horário de início, canal de TV, transmissão, transmissão ao vivo dos playoffs da NFL, probabilidades, escolha

FILADÉLFIA – O maior jogo da lista de curingas do fim de semana tem dois dos NFL Os times mais populares são o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, um confronto entre duas das franquias de maior sucesso da liga neste século. Os Eagles e os Packers disputaram 31 jogos de playoffs desde 2000, o segundo maior número no NFL atrás apenas do New England Patriots.

Esta será a terceira vez que Eagles e Packers se enfrentarão nos playoffs deste século, todos no Lincoln Financial Field. Os Eagles venceram na rodada divisional da NFC de 2003, enquanto os Packers saíram vitoriosos na rodada wild card de 2010, a caminho de seu último Super Bowl qualificação.

Desta vez, Eagles e Packers renovam a rivalidade nos playoffs da mesma forma que abriram a temporada regular: jogando entre si. Filadélfia e Green Bay abriram a temporada em São Paulo, Brasil, com o retorno dos Eagles aos Estados Unidos com uma vitória emocionante por 34-31. Ambas as equipes mudaram significativamente desde então, tornando o confronto ainda mais emocionante.

“Não conhecemos esse time e eles não nos conhecem”, disse o linebacker dos Eagles, Nakobe Dean, no início desta semana. “Não é o primeiro jogo. Todo primeiro jogo é fundamental em termos de entrada, captura de bola e destruição do bloqueio.

“Nós melhoramos. Eles melhoraram. Eles têm uma linha O que tocou junto o ano todo, então eles estão muito mais confortáveis. É definitivamente diferente.”

Enquanto Eagles e Packers se preparam para a batalha na rodada de wild card, veja como assistir ao jogo e uma breve prévia do confronto:

Eagles x Packers onde assistir



Data: Domingo, 12 de janeiro | Tempo: 16h30, horário do leste

Localização: Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Canal: Raposa | Fluxo: fuboTV (teste gratuito)

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Chance: Águias -4,5, acima/abaixo de 45,5

Defesa transformacional das Águias

Os Eagles possuem a melhor defesa da NFL desde a Semana 5 (sua semana de despedida). Filadélfia permitiu o menor número de jardas por jogo (251,5), jardas por jogada (4,3) e pontos por jogo (15,9) na liga desde sua semana de folga, tornando-a a melhor defesa da liga.

“Senti que nós, como defesa, percorremos um longo caminho em termos de parar a corrida e o passe”, disse Dean. “Nossa técnica, nossa força de bloqueio, nosso desarme, nossos fundamentos. Pequenas coisas como essa. Achei que todos nós avançamos longe em todos os sentidos.”

Contra o passe, os Eagles permitem o menor número de jardas por jogo (154,8), jardas por tentativa (5,6) e classificação do passador quando direcionado (79,0). Os Eagles estão em quarto lugar na NFL em sacks (35) desde a semana de despedida, e sua taxa de pressão de quarterback é o quinto na NFL (37,6%). A defesa de corrida também tem sido excelente, ficando em quinto lugar em jardas por corrida (4,0) e em sexto lugar em jardas corridas permitidas por jogo (96,6).

A defesa dos Eagles tem sido o catalisador para sua ascensão como um dos melhores times da NFL.

Um dos aspectos mais intrigantes deste jogo é o quão pouco os dois zagueiros têm virado a bola ultimamente.

Durante a corrida de 12-1 dos Eagles, Hurts completou 69,0% de seus passes com 14 touchdowns e apenas uma interceptação e uma classificação de passador de terceiro classificado de 114,0. NFL. O dano foi em média de 8,6 jardas por tentativa, o que também foi o terceiro na liga. Ele também teve 12 touchdowns corridos e perdeu um fumble, dando ao Hurts 26 touchdowns contra apenas duas viradas nesses 11 jogos. Os Eagles têm uma margem de rotatividade de +17 nos últimos 13 jogos (empatados em primeiro lugar na NFL).

Love também tem sido excelente na proteção da bola, não cometendo nenhuma virada desde a semana 11. Durante esse período, Love completou 64,3% de seus passes com nove touchdowns e zero interceptações para uma classificação de passador de 106,0 (sétimo na NFL). Love teve uma média de 7,8 jardas por tentativa na reta final, que ocupa o sexto lugar na liga.

Tanto os Eagles quanto os Packers reduziram um pouco o Hurts and Love, mas não estão se derrotando nem colocando seus times em perigo. Os Packers também têm uma taxa de rotatividade de +7 desde a Semana 12, bom para o quinto lugar na NFL.

Este jogo estará nas mãos da defesa caso Hurts and Love continue sem virada.

Previsão

Este é um dos jogos mais difíceis de prever durante o fim de semana do wild card. Os Eagles têm sido um dos melhores times da NFL, com um quarterback eficiente, o melhor jogo de corrida da liga e a melhor defesa nos últimos três meses. Os Packers venceram um jogo wild card como número 7 e estão entre os 10 primeiros no ataque e na defesa.

O vencedor deste jogo pode ser aquele que começa mais rápido ou o autor da jogada que faz seu quarterback ir mais rápido. Isso será fundamental para ambas as equipes, já que o Hurts retorna após perder dois jogos devido a uma concussão, enquanto os Packers precisam provar que podem vencer equipes com mais de 11 vitórias (0-5 contra eles nesta temporada).

Se os Eagles conseguirem uma vantagem inicial, os Packers estarão em apuros. Caberá aos Packers fazer com que Love e o ataque marquem cedo contra uma defesa agressiva dos Eagles.

Águias 27, Packers 20

