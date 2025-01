AI de auto -aprendizagem revela seleções da NFL, maior e linha de dinheiro para chefes vs. Eagles no Super Bowl 59

O Super Bowl 59 acontecerá no domingo, 9 de fevereiro, às 18h30, ET, no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Este ano, os chefes de Kansas City representarão a AFC, enquanto a Philadelphia Eagles representará a NFC. Esta é uma revanche do Super Bowl 57, que o Chiefs venceu por 38 a 35 em um gol de Harrison Butker com oito segundos. Nesta temporada, o Chiefs tinha 15-2 e venceu os texanos e o Bills a caminho do Super Bowl 2025, enquanto os Eagles estavam 14-3 antes de derrotar os Packers, Rams e comandantes para obter sua quinta oportunidade de jogar para um troféu de Lombardi .

Mais recente 2025 Probabilidades do Super Bowl Liste o Kansas City como o favorito de 1,5 pontos, enquanto o excesso/menos é de 49,5 pontos. Que lado dessas linhas você deve jogar para o Super Bowl 2025 e onde você pode encontrar o melhor valor para apostar o ótimo jogo? Antes de fazer qualquer opção do Super Bowl 59 ou Chiefs vs. Eagles, deve Veja as previsões da NFL contra a propagação, a NFL abaixo e as previsões da linha de dinheiro da NFL impulsionada pela linha esportiva AI -Learning.

Construído usando técnicas de inteligência artificial e aprendizado automático da equipe de ciência de dados da Sportsline, as previsões da IA ​​e as classificações de IA são geradas para cada jogo. As previsões da IA ​​são determinadas pela aprendizagem estatisticamente com os dados históricos de cada equipe e, em seguida, avaliando quantitativamente a força da defesa do oponente atribuindo um valor numérico de 100 chamado escore de confronto.

Depois que uma previsão é formulada, a classificação de IA é gerada usando a previsão, a pontuação de confronto e as probabilidades do mercado. Por exemplo, você pode ver uma classificação A em uma aposta excessiva se uma equipe enfrentar uma defesa ruim, sua previsão difere da linha e há probabilidades favoráveis.

Além disso, a Sportsline AI é o primeiro modelo preditivo totalmente automatizado na Sportsline. Ele é atualizado continuamente nos dados disponíveis mais recentes e pode ajudá -lo a detectar as maiores discrepâncias das linhas. A IA AI da Sportsline atingiu 1.390 seleções de suporte da NFL de 1,5 1,5 -desde o início da temporada passada, com uma precisão de 48%. Subsídios de qualquer grau atingiram um clipe de 54,5%. Também foi surpreendente 8-2-1 em suas seleções da NFL com qualificações para+durante os playoffs da NFL 2025.

Para chefes vs. apostas Eagles NFL, o pickbot da IA ​​avaliou o Probabilidades da NFL e forneceu apostas da NFL para o Super Bowl 59. Você só pode ver as previsões da IA ​​para Eagles vs. Chefes no LIX do Super Bowl aqui.

Principais 2025 NFL Super Bowl AI Escolhas

Depois de analisar o Super Bowl 2025, o AI Pickbot diz que 49,5 pontos são observados. Essas são duas das cinco principais defesas de pontuação da NFL, com a Filadélfia renunciando aos pontos mais altos durante a temporada regular, enquanto os Chiefs davam ao melhor quarto.

As águias têm criadores de jogos dinâmicos em todos os níveis defensivos. Jalen Carter e Zack Baun obtiveram as honras da NFL All-Pro após as temporadas dominantes, enquanto os veteranos Seguros CJ Gardner-Johnson e Reed Blankenship combinaram 10 interceptações. Enquanto isso, Chris Jones foi um all-rro do primeiro time para o Chiefs e George Karlaftis ameaçou toda a pós-temporada, com quatro capturas e nove frutos do mar de campo em campo durante os playoffs da NFL 2025.

Ambas as equipes também ocuparam o top 10 em defesa total, e a expectativa é que duas frentes robustas pudessem transformar isso em uma batalha conquistada e perdida nas trincheiras. O AI Pickbot prevê que as duas equipes são combinadas em 48,74 pontos, em média, enviando o jogo abaixo. Veja sua pontuação oficial do Super Bowl 59 para Chiefs vs. Eagles e outros times de futebol na Sportsline.

Como fazer cheias vs. Eagles Picks for Super Bowl Lix

O AI Pickbot também gerou outras seleções imperdíveis do Super Bowl 59, incluindo seu melhor Super Bowl contra a seleção de propagação. Você deve ver as seleções da NFL do pickbot da IA ​​antes de fazer suas próprias apostas do Super Bowl 2025. Você só pode vê -los na linha de esportes.

Quem vence e quem cobre o Lix do Super Bowl em Nova Orleans? Visite agora a Sportsline para ver as melhores seleções da NFL contra a propagação, sobreposta e na linha de dinheiro, tudo da SportsLine AI auto -controle que obteve 1.390 seleções mais qualificadas desde o início da última temporada e é 8-2 -1 Nas seleções Plepporada da NFL com uma classificação A+.