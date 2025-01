‘AITA não torna as coisas fáceis…’ Somdev Devvarman sobre os principais jogadores indianos que faltaram à Copa Davis e muito mais

Somdev Devvarman elogiou Sumit Nagal por sua capacidade de lidar com a pressão.

O primeiro grande Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália de 2025, começa em 12 de janeiro. No entanto, o evento principal contará com apenas um tenista indiano no sorteio individual masculino e não há nenhum tenista indiano que esteja na corrida de qualificação. para o Aberto da Austrália. Isto destaca o sério declínio no padrão do tênis indiano, o que é motivo de séria preocupação.

O país terá uma representação decente na arena de duplas masculinas, incluindo o atual campeão Rohan Bopanna, N Sriram Balaji, Yuki Bhambri e Rithvik Choudary Bollipalli, que está fazendo sua estreia no Grand Slam.

A situação atual é decepcionante, especialmente quando muitos acreditam que o tênis indiano alcançará novos patamares durante a gloriosa carreira de Sania Mirza. Em 2015, o ícone indiano ficou em primeiro lugar, exibindo suas proezas tanto em simples quanto em duplas, ganhando seis títulos de Grand Slam, além de 43 títulos de duplas.

Ela triunfou no Aberto da Austrália de 2016, ganhando o título de duplas femininas e o título de duplas mistas em 2009.

Sania Mirza é uma fonte de inspiração para a próxima geração, mas continua claro que a All India Tennis Association fez pouco para promover o esporte em todo o país. A falta de infraestrutura e recursos prejudicou significativamente o crescimento do tênis na Índia, comprometendo o sucesso internacional do país.

Em uma conferência de imprensa virtual exclusiva facilitada pela Sony Sports Network, a ex-estrela do tênis indiana e ex-número 62 do mundo Somdev Devvarman discutiu as deficiências da AITA, o estado atual do tênis indiano, a ascensão de Sumit Nagal e compartilhou insights valiosos sobre o Aberto da Austrália 2025. .

A contribuição de Sania Mirza para o tênis indiano

“O sucesso de Sania foi enorme e a Índia estava em alta no tênis naquela época. Sania Mirza era uma heroína nacional e provavelmente toda garota queria comprar uma raquete de tênis por causa dela. Se houvesse um sistema de treinamento adequado e de nível popular, poderíamos ter tido mais sucesso em nossa jornada”, disse o ícone indiano.

O futuro do tênis indiano

“Não há dúvida de que é uma falha da administração do tênis indiana não termos conseguido capitalizar o sucesso de Sania, Leander Paes, Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna”, acrescentou Devvarman. Quando questionado se ele vê um indiano vencendo um Grand Slam no futuro, o jogador de 39 anos comentou que os fãs ficariam felizes se um jogador conseguisse entrar no top 100 na categoria de simples em um futuro distante.

“Não acho que devamos olhar para os campeões do Grand Slam neste momento, uma ideia bastante maluca. Teremos que esperar pelos próximos jogadores que poderão entrar no top 100. Alguns jogadores avançam em duplas, mas ainda estão longe de aspirar ao título de Grand Slam. No tênis feminino não temos sequer um único participante para a qualificação para o Aberto da Austrália de 2025”, disse Somdev.

Nagal perde a Copa Davis pela segunda vez consecutiva

Sumit Nagal recentemente optou por não participar da Copa Davis pela segunda vez consecutiva, gerando um grande debate e reações adversas. Embora o jogador de 39 anos não tivesse a certeza sobre esta notícia, criticou a associação e partilhou a sua experiência pessoal com a federação.

“Como jogador, posso dizer que não gostei deles. O AITA não facilita as coisas para os jogadores. As semanas da Copa Davis são muito difíceis. O tênis indiano tem todo esse drama indesejado, bagagem indesejada e preconceito do capitão da David Cup e até mesmo da equipe de apoio. O resultado final de tudo isso é que o tênis indiano precisa estar em uma posição melhor e deve haver uma razão pela qual os melhores jogadores ignoram constantemente a federação”, disse Devvarman a Khel Now.

As chances de Rohan Bopanna defender seu título

A carreira gloriosa de Rohan Bopanna e Matthew Ebden acabou, já que a dupla não retornará a Melbourne para defender o título juntos. Conforme relatado anteriormente por Khel Now, em uma entrevista recente ao PTI, Bopanna fez afirmações chocantes sobre a decisão tardia do australiano de se separar, tornando difícil para o banglorense encontrar um parceiro de duplas de qualidade antes de defender seu título.

Sobre isso, Devvarman comentou: “É lamentável do ponto de vista indiano, pois obviamente ambos (Bopanna e Ebden) tiveram grande sucesso, mas é um daqueles momentos infelizes, mas Rohan tem experiência suficiente para lidar com tais situações e está no caminho certo. passeio em duplas. por muito tempo. “Essas coisas acontecem nesta época do ano, as pessoas fazem muitas mudanças e novas associações são formadas.”

“Alguns jogadores ficam com a desvantagem, enquanto outros conseguem um acordo melhor. Mas não é justo descartá-los ainda, Rohan Bopanna é um jogador de classe mundial, tem uma classificação fabulosa e é super competitivo e não há razão para que Rohan Bopanna não possa surpreender”, Devvarman disse Khel agora.

As chances de Sumit Nagal em Melbourne

Única esperança da Índia no sorteio de simples, Sumit Nagal, atualmente semeado com 96 anos, abrirá sua conta no Aberto da Austrália de 2025 contra o número 26 do mundo, Tomas Machac. Esta será a primeira vez que a dupla se enfrentará. O checo tem tido problemas físicos ultimamente e Devvarman não descarta a possibilidade de uma surpresa.

“Em termos de pressão adicional, tenho certeza que há um pouco, mas não é nada extraordinário. Não é nada que, você sabe, Sania não sentisse quando estava jogando ou, você sabe, eu não sentisse quando estava jogando, ou tenho certeza que Leander e Mahesh também sentiram. É apenas uma parte integrante de onde viemos. Você aceita o bem com o mal. Não acho que a pressão adicional seja necessariamente uma coisa ruim, e acho que Sumit tem lidado muito bem com a maior parte disso”, disse Somdev Devvarman.

“Sumit Nagal teve um empate difícil, mas teve um bom início de ano com uma vitória há algum tempo sobre Adrian Mannarino, que está entre os 100 melhores (66º colocado). A primeira rodada pode ser difícil para todos, mas se Nagal jogar com todo o seu potencial pode causar uma surpresa”, acrescentou o ex-tenista indiano, apoiando Nagal para realizar o trabalho.

Favoritos individuais de homens e mulheres para AO 2025

Somdev Devvarman apoiou os atuais campeões de ambas as categorias como os principais candidatos ao título, mas admitiu que poderemos ter algumas surpresas. “Acho que Coco Gauff tem chances, embora Aryna Sabalenka seja a favorita. Certamente não será fácil conquistar seu terceiro título consecutivo enquanto Elena Rybakina tiver o jogo para ter sucesso na quadra dura”, disse Devvarman.

“No sorteio masculino, Sinner será o favorito e Daniil Medvedev poderá pressioná-lo. Do outro lado do sorteio, Carlos Alcaraz será o favorito, enquanto Novak Djokovic buscará o histórico 25º título com Andy Murray como treinador”, acrescentou.

