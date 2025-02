AJ Brown di Eagles si sentiva come un “attore pagato” nella perdita di LVII del Super Bowl

AJ Brown è rimasto con alcuni dei suoi compagni di squadra di Eagles fuori dallo spogliatoio di Los Angeles Lakers, come tutti i fan che avevano persino un suggerimento per abbracciarlo con il LeBron James.

In effetti, James notò Brown, Darius Slay e altri giocatori di Eagles, gettarono le mani spesse come il tronco sulla spalla di Brown e posa per le foto ai campioni della NFC. James ne conosce uno o due – in effetti quattro per vincere il campionato, e fortunatamente, strofina davvero le spalle con il re di segnare NBA era qualcosa che il ricevitore di Star Eagles non poteva passare.

“È uno dei miei giocatori preferiti”, ha detto Brown. “Non sono cresciuto guardando Michael Jordan. Sono cresciuto per guardare LeBron.”

Brown ha persino strappato una pagina dal James Championship Playbook in questa stagione quando gli è stato chiesto di leggere il libro in panchina. James ha girato “Alchemist” di Paulo Coelho durante le riprese durante la finale della NBA Eastern Conference 2018, mentre Brown ha camminato in tempo durante il gioco con “competenza interna” scritta da “eccellenza interna”.

Brown, che ha studiato giornalismo mentre studiava, conosce il titolo finale con lettere audaci sopra l’arte, ancora in attesa di Eagles: Super Bowl Masters.

Brown e Kotkat erano così vicini all’allevamento del Lombardi Trophy quando hanno perso 38-35 contro i Masters di Kansas City due anni fa. Qui, le squadre sono pronte per una nuova ripetizione del fine settimana a New Orleans (9 febbraio alle 18:30 con Et Fox e Fox Sports), e gli Eagles stanno ancora perseguitando il ricordo di come danno le loro possibilità di vincere il secondo campionato del Super Bowl di vincere Negli ultimi minuti.

Il gioco qui, il gioco lì e gli Eagles avrebbero potuto essere campioni del Super Bowl. Invece, la maggior parte dei giocatori di Eagles è stretta e ritorna a tutte le domande – il difensore Jalen Hurts ha risposto alla “prossima domanda” quando viene chiesto il suo più vivace ricordo del Super Bowl – quel gioco e Brown gli hanno detto la perdita di un tocco che avrebbe potuto avere un tocco che avrebbe potuto avere un tocco che avrebbe potuto avere Ho sventolato il risultato.

“La commedia mi piaceva davvero pensare” Come mi sono mancato? “E quello che ho confuso”, ha detto Brown.

Giocare?

“Non voglio ottenerlo perché possiamo respingerlo”, ha detto.

Il maestro è il momento di girare un film di gioco.

Altrimenti, Brown ha giocato la sua quota in Arizona a febbraio, sei catturano 96 yard e contatti contro i Maestri. Tali numeri sono una norma marrone. Giocando quattro partite e un attacco spesso passando per infortuni, Brown ha continuato a finire con 67 catture e il più alto 1.079 yard della squadra in questa stagione, il terzo anno consecutivo, che ha ricevuto con 1000 yard, che ha ricevuto con gli Eagles e la quinta volta in sei Stagioni NFL.

“AJ è il miglior destinatario che questa città abbia mai visto”, ha dichiarato il capo allenatore Nick Sirianni.

Brown è stato assegnato lo scorso aprile con un’estensione del contratto di tre anni, che includeva $ 84 milioni per denaro garantito. Divenne il più ampio destinatario della NFL di $ 32 milioni durante il Minnesota di stagione Justin Jefferson in seguito lo superava quell’estate e poteva guadagnare fino a $ 96 milioni dalla vita di un’estensione.

Viene pagato come un ricevitore d’élite.

Brown ha detto nel Super Bowl di sentirsi solo “assunto un attore”.

Brown ha detto che se avesse avuto la sua strada, gli Eagles sarebbero arrivati ​​a New Orleans venerdì, avrebbero avuto una presentazione sabato e giocava domenica. La sua esperienza del Super Bowl è stata come qualcosa in un film in cui ha interpretato il ruolo di un giocatore di football invece di comportarsi come se fosse nella stagione regolare. Ha provato i suoi sentimenti in acciaio nel mezzo del salto del Super Bowl di quest’anno.

“Riguarda noi, ma non si applica a noi”, ha detto. “Abbiamo così tanto che dobbiamo fare tutti gli altri. Media, fan. C’è solo così poco tempo che ci concentriamo su ciò che è importante e questo è il gioco.”

Eagles ha deciso oltre i bordi del bordo del bordo e Brown è nella parte superiore del pacchetto.

Devon Smith, che ha superato i 1000 yard, che ha ricevuto anche le due precedenti stagioni, ha perso quattro partite, ma ha portato gli Eagles a 68 catture e ha ricevuto 833 yard. La testa stretta Dallas Goedert ha gettato tre steli rigidi nei playoff contro Green Bay e fino a 2000 yard assalt Saqo Barkley sono minacce regolari per catturare la palla.

“Sono orgogliosi di come catturano la palla”, ha detto Sirianni. “Sono orgogliosi delle rotte. Sono orgogliosi di come cambiano i giochi con le palle in mano e sono orgogliosi di come impediscono e aiutano i loro compagni di squadra ad avere successo.”

L’orgoglio dei Masters in Travis Kelce-Joka ha perso un passo, ma aveva ancora 97 catture della stagione regolare, ma i migliori ampi ricevitori DeAndre Hopkins e Juju Smith-Schuster erano entrambi senza catture nei playoff contro Houston.

Brown ha detto che ha abbandonato le richieste dei media “sinistra e destra” perché il salto del Super Bowl “nessuno di questi oggetti è importante”.

L’unica cosa che si preoccupa di vincere un anello da campionato, proprio come LeBron.

