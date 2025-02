AJ Brown ha creato un unico souvenir Super Bowl

AJ Brown, il talentuoso ampio destinatario delle Philadelphia Eagles, ha raggiunto la cima della montagna del mondo dello sport vincendo il campionato del Super Bowl.

È il tipo di cosa che nessuno sarà mai in grado di rimuovere da lui per il resto della sua vita, e ha trovato il modo di ricordarci quotidianamente questa performance.

Ha comprato un manichino a grandezza naturale e ha messo la sua maglia consumata dal Super Bowl Lix su di esso, e il manichino appare nella sua casa per. Sam Stafford.

La fidanzata di lunga data di AJ Brown ha pubblicato questo presto su Instagram AJ ha acquistato un manichino di dimensioni della vita per mettere la sua maglia sul Super Bowl non lavata nelle loro case. The Ultimate Man Cave Memorabillia! pic.twitter.com/kupskstrv – Sam Stafford (Wilson) (@samstafff) 19 febbraio 2025

Brown.

Aiutò gli Eagles a raggiungere il Super Bowl nel 2022, quando hanno fatto saltare una linea a metà tempo di 10 punti e perso contro i capi di Kansas City, e nonostante abbia giocato solo 13 partite quest’anno a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, è riuscito a posizionare 1.079 yard e Sette touchdown.

Sebbene abbia avuto una partita tranquilla nel Super Bowl di questo mese, è stato il suo touchdown alla fine del secondo trimestre che ha chiarito che questa volta gli Eagles sarebbero venuti su Chiefs.

Ha finito la partita con tre catture in 43 yard e un touchdown.

Il 27enne Brown è sotto contratto attraverso la campagna del 2029 grazie a un’estensione di tre anni di $ 96 milioni, che ha firmato in aprile per ultimo un altro maglia sviluppata dal gioco da una vittoria del Super Bowl in un futuro non troppo lontano.

