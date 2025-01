Ajax vs previsão de galatasaray, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

De Godenzonen, ele enfrentará o oito do ASLAN na Liga da UEFA Europa.

O Ajax procurará se recuperar da derrota chocante que eles obtiveram contra a RFs na Liga da UEFA Europa, desde que perderam por 1-0. A equipe holandesa agora enfrentará os gigantes turcos Galatasaray na noite de quinta -feira. Francesco Farioli e sua equipe estão sob pressão, pois receberam muitas críticas aos fãs por não se apresentarem bem na competição continental.

Eles estão sentados na 16ª posição na Liga da UEFA Europa, com 10 pontos a bordo. Dos sete jogos que jogaram, venceram três, desenharam um e perderam três jogos. Eles terão que não perder este jogo, pois terão que se qualificar para a rodada do play-off de uma maneira ou de outra.

Como o Ajax, os gigantes turcos também estão atualmente no play-off. Eles estão na nona posição com 13 pontos no quadro. Se eles ganharem esse acessório, poderiam chegar em primeiro lugar na Liga Europa.

Em sete jogos, eles venceram três jogos e fizeram quatro jogos. Eles estão invictos na competição continental e certamente gostariam de terminar sua campanha de grupo invicta.

Começo:

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 20:00 Reino Unido

Sexta -feira, 31 de janeiro de 2025 às 01:30 é

Localização: Johan Cruijff Arena

De

Ajax (em todas as competições): LWLWD

Galatasaray (em todas as competições): WDDWD

Jogadores para olhar

Mika Godts (Ajax)

Tem um ótimo estilo, equilíbrio corporal e habilidades de coordenação. O belga é um jogador criativo com grande técnica na bola. Deus gosta de ter um papel de ataque livre para que ele possa passear pelo campo para encontrar espaço e explorá -los.

Com seu gotejamento e velocidade, você pode executar em defesa da oposição, criando muitos problemas para os defensores. Devido à sua agilidade e ritmo, ele é um jogador letal em contra -ataques e, com sua entrega precisa, ele pode ajudar seus colegas de equipe a marcar gols. Em 16 jogos, ele marcou três gols.

Victor Osimhen (Galatasaray)

Osimhen é um atacante muito atlético, rápido e imponente que combina um ritmo de ritmo acelerado ao colocar longas distâncias. É usado principalmente como caçador de caça furtivo na caixa, não contribui para o jogo geral da equipe e não procura combinar com os colegas de equipe e cair profundamente para ditar o jogo. Devido ao seu posicionamento e movimentos escorregadios dentro e ao redor da caixa, ele pode fazer a diferença no último terço.

O nigeriano tem poder bruto e força nele, o que o torna imparável. Em 15 jogos, ele marcou 12 gols e em cinco jogos na Liga Europa, marcou quatro gols.

Coincidência

O vencedor da última reunião foi Galatasaray

Quando o Galatasaray lidera 0-1, eles ganham 94% de suas partidas

Galatasaray tem um desempenho melhor que o Ajax na Liga Europa

Ajax vs galatasaray: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Este acessório deve terminar em um sorteio – 2/1 por Bet365

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3: Metas marcadas abaixo de 2.5

Lesões e notícias do equipamento

Benjamin Tahirovic, Amourricho Donngen e Owen Wijndal não estarão disponíveis devido a lesões no Ajax.

Para o Galatasaray, Mauro Icardi saiu devido a uma lesão no ligamento e Okan Buruk é duvidoso para o próximo jogo.

Cabeçalho

Festas: 1

Ajax: 0

Galatasaray: 1

Desenhos: 0

Alinhamentos previstos

Ajax previu o alinhamento (4-3-3):

Pasveer (GK); Gaaei, Supalo, Rugani, chefe; Jim, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Deus

Pérmica de alinhamento Prediccha de Galatasaray (4-2-3-1):

MUSERS (GK); Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Ayhan, Torreira; Akgun, Mertens, Yilmaz; Fora

Previsão de coincidências

A equipe holandesa está lutando recentemente e não pode executar de acordo com as expectativas. Embora o Galatasaray seja a equipe de visitas, eles certamente obterão pontos desta partida. No entanto, prevemos que ele terminará em um empate.

Previsão: Ajax 1-1 Galatasaray

Teledifusão

Índia: Sony Sports Network

Reino Unido: TNT Sports

Um: Fubo TV, Paramount +

Nigéria: DSTV agora

