Al ettifaq vs previsão de shabab, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os anfitriões estão prontos para uma estreita batalha da Liga Saudita contra o Al Shabab.

Al Ettifaq está pronto para receber o Al Shabab em sua próxima partida da Saudi Pro League 2024-25 em 31 de janeiro. Os anfitriões não estão em boa forma neste momento, pois estão no 12º lugar da mesa, com apenas cinco vitórias em 17 coincidências até agora. O Shabab está indo decentemente bem, já que eles residem em sexto lugar com nove vitórias em partidas semelhantes.

Al Ettifaq foi preso em seu último jogo da liga por Al Wehda. Foi um jogo de visitantes para Al Ettifaq e foi uma batalha próxima, na qual Abdullah Madu deu um passo à frente para marcar um empate tardio para sua equipe. Eles garantiram um único ponto que obviamente não será suficiente para eles irem mais longe.

Al Shabab entrará com confiança enquanto eles garantiram três pontos em seu último jogo da Saudi Pro League. Esta será outra oportunidade para o Shabab garantir três pontos. Com sua forma atual, o confronto com o Ettifaq pode ser um concurso fácil, mas nada pode ser dito quando se trata de futebol.

Começo:

Sexta -feira, 31 de janeiro, 22:30 IST

Localização: Estádio do ego, Dammam, Arábia Saudita

De:

Para ettifaq: wlllw

Al Shabab: wlwlw

Jogadores para olhar

Moussa DeMbe (para Ettifaq)

O atacante francês Moussa Dembele tem sido benéfico para o seu lado no Ettifaq. Ele marcou sete gols em 17 jogos da liga pelo Al Ettifaq. Moussa Dembele também ajudou seus companheiros de equipe quatro vezes, o que faz 11 contribuições para ele. Ele foi para tirar fotos suficientes, mas não teve muito sucesso.

Abdrazak Hamdallah (Al Shabab)

O atacante marroquino está presente na frente para Al Shabab quando necessário. Abdrazak Hamdallah tem sido um verdadeiro ativo para o seu lado. Ele conseguiu marcar um total de oito gols a partir de agora e procurará aumentar sua conta na próxima partida da Liga Saudita contra o Ettifaq.

Coincidência

Al Shabab não conseguiu garantir uma vitória em nenhum dos três últimos jogos fora da Liga Saudita.

Al Ettifaq estará lá depois de garantir um empate por 2-2 sobre o WEHDA em sua última partida da liga.

Al Shabab tem mais vitórias do que a Ettifaq toda vez que essas equipes lutavam entre elas.

Al Ettifaq vs Al Shabab: Conselhos de apostas e probabilidades

Al Shabab para ganhar @6/4 Betfair

Objetivos abaixo de 2.5 @11/10 Bet365

Abdrazak Hamdallah para escrever @11/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Al Ettifaq estará sem os serviços de Karl Toko Ekambi, DeMarai Gray e Jack Hendry para seu próximo jogo da liga.

Seung-Gyu Kim, Fahad al-Muwallad e Hussain al-Sabiyani não estarão disponíveis para a Al Shabab em sua próxima partida na liga.

Cabeçalho

Total de correspondências: 41

Para Itfaq ganhou:

Al Shabab ganhou: 19

Desenhos: 14

Prever a linha

Alinhamento previu Altifaq (4-3-3)

Rodak (GK); Abdulrahman, Hendry, Madu, Alolayan; Nurch, Wijldum, Medran; Radif, Dembleb, Costa

Al Shabab previu o alinhamento (5-4-1)

O maouf (gk); O Thani, o Shari, anfitrião, Renan, Guanca; Câmera, delimitações, cannabis, poder; Hamdallah

Previsão de coincidências

Al Shabab é geralmente um lado melhor e garantirá três pontos contra o Ettifaq. Isso pode ocupar um lugar, mas sempre dependerá da diferença de metas entre as equipes na tabela de pontos.

Previsão: Para ettifaq 0-2 al shabab

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – Dazn UK

EUA.

Nigéria – Start Application, televisão esportiva

