Al Hilal vs Al riad preveja, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os homens de Jorge Jesús estão apenas dois pontos abaixo dos líderes da Liga Al-Titihad Saudi.

Al Hilal está pronto para ser o apresentador de Al Riyadh no dia 20 da temporada 2024-25 da Saudi Pro League. Os homens de Jorge Jesús caíram pontos em dois dos últimos três jogos da liga, devido aos quais caíram para o segundo lugar na tabela da liga. Riyadh está no sétimo lugar após suas performances.

Al Hilal procurará obter três pontos importantes em seu próximo jogo da liga para que eles possam retornar ao topo. Eles são uma equipe de ataque superior na liga e certamente se concentrarão em marcar um bom número de gols contra seus próximos adversários. Eles terão que se concentrar em sua defesa que foi lançada em seus últimos jogos. Damac marcou alguns gols que levaram as ondas azuis a perder alguns pontos.

O RIAD não tem o melhor recorde defensivo. No meio deles, eles terão que fazer o melhor possível e impedir que os gigantes sauditas obtenham objetivos.

Começo:

Localização: Riad, Arábia Saudita

Estádio: areia do reino

Data: sexta -feira, 14 de fevereiro

Horário de início: 22:30

Árbitro: Não decidido

VAR: em uso

Forma:

Para o Hilal: WLWWL

Al Riyaanh: lwlwl

Jogadores para olhar

Aleksandar Mitrovic (Al Hillal)

O atacante sérvio retornará após seis jogos da liga para Al Hilal. Na sua ausência, Marcos Leonardo fez um trabalho muito bom na frente do ataque. Aleksandar Mitrovic procurará colocar seu nome novamente na folha de pontuação.

Ele também está na corrida de bota de ouro nesta temporada com Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Mitrovic liderará seu lado pela frente.

Ibrahim Bayesh (Al Riad)

O jogador do time de futebol nacional do Iraque é o maior goleador de Al Riad na Saudi Pro League 2024-25 atualmente. Ele marcou quatro gols em 19 jogos da liga. Ibrahim Bayesh joga como meio -campista de Al Riad.

O ano de 24 anos procurará ajudar ao seu lado na frente do ataque enquanto controla as áreas do centro do campo. Você terá que construir algumas jogadas com os membros da equipe para que eles possam se destacar contra Al Hilal.

Coincidência

O Hilal e Riad enfrentarão pela sexta vez em todas as competições.

Riad ainda não venceu uma partida contra os Giants da Liga Pro Saudita, para Hilal.

Os homens de Jorge Jesús conseguiram garantir três vitórias nos últimos cinco jogos da liga.

Al Hilal vs Al Riyadh: Dicas de apostas e probabilidades

Hilal para ganhar @1/7 coral

Objetivos maiores que 3,5 a 3/4 unibet

Aleksandar Mitrovic para escrever @12/5 Betfair

Lesões e notícias do equipamento

Os visitantes de Riyadh não terão Enzo Roco ao seu lado, já que o zagueiro está ferido.

Al Hilal ficará sem os serviços de Renan Lodi, João Cancelo e Yasser al-Shahrani devido a suas feridas.

Cabeçalho

Total de correspondências: 5

Al Hilal Won: 3

Riyadh venceu: 0

Desenhos: 2

Alinhamentos previstos

ALININAÇÃO DE AL HILAL (3-4-3)

Eles (bom); Tachas, o Auar-e Inglês. Foran, Nebath, Milgad, Refas, é Alex. Mat Diz das bancas da piscina, construído.

Al Riyadh previu o alinhamento (4-2-3-1)

Verde (GK); Assuntos, Bakbeneen, Balbet, al-Khaibari; Kal, Toze; Elefante, bagunçado, baysh; Kate

Previsão de coincidências

É mais provável que o Hilal garanta três pontos sobre seus oponentes para Riadh no confronto da Liga Pro Saudita.

Previsão: Al Hilal 3-1 para Riadh

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.