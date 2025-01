Al-Nassr raggiunge un accordo verbale per firmare l’obiettivo del Chelsea

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Al-Nassr Seal Verbal Deal per Duran





I giganti della lega saudita al-nassr hanno raggiunto un accordo verbale per firmare il bersaglio del Chelsea Jhon Duran Da Aston Villa, secondo Fabrizio Romano .



La Colombia International è stata un appuntamento fisso per Villa questa campagna. Ora è disposto a prendere in considerazione un passo redditizio per i sauditi.

Al-Nassr ha raggiunto un accordo per firmarlo in anticipo per circa 75 milioni di euro, ma un trasferimento non è garantito al momento attuale, secondo Romano.

I pesi massimi sauditi vogliono anche negoziare il rimborso con Bayer Leverkusen per Victor Boniface. Firmeranno solo uno dei duo.

Duran è frustrato dai suoi minuti limitati prima della villa, ma il suo scenario potrebbe ancora cambiare con l’interesse dell’Arsenal Ollie Watkins.

Watkins è un fan dell’Arsenal del ragazzo e c’è una buona opportunità che potrebbe trasferirsi ai giganti del Nord -London nei prossimi giorni.

Con la finestra di trasferimento saudita che sarà chiusa venerdì, Duran potrebbe voler più chiarezza sull’atteggiamento di Villa su Watkins per decidere il suo futuro.