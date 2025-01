Al-Nassr Ready $ 112 milhões Contrato para Kaoru Mitoma depois que Brighton rejeita a oferta de abertura do clube saudita

O Al-Nassr está pronto para oferecer um pacote no valor de US $ 112 milhões para o Kaoru Mitoma depois de ver uma oferta de abertura rejeitada por Brighton. A oferta inicial, com um valor de US $ 67 milhões, foi rejeitada pelas gaivotas, mas Mitoma é a primeira opção no time da Saudi Pro League enquanto procura fortalecer suas opções na ala.

No entanto, com seu prazo de transferência na sexta-feira, o Al-NSSR está ansioso por seu homem com fontes próximas ao clube que indica que a oferta lucrativa é apresentada nas próximas horas. Uma delegação sênior do clube viajou para o Reino Unido para garantir o acordo e, ao mesmo tempo, vincular um contrato de US $ 80 milhões para o atacante da Aston Villa Jhon Duran.

Dizem que Brighton está relutante em perder um de seus jogadores mais importantes. Se uma taxa tão alta mudasse essa posição ainda estiver clara. Mitoma, cujo atual contrato de Brighton expira em 2027, ingressou na frente de Kawasaki do Japão em 2021. Mais tarde, seria estabelecido ao lado das gaivotas após um período de empréstimo na Bélgica. Em 92 participações em todas as competições, ele alcançou 18 gols e 16 assistências, conquistando uma reputação como um dos melhores fins da Premier League.

Qualquer movimento de Mitoma poderia ver Sadio Mane deixar al-Nassr, que tentou se mudar do Senegal International em vão verão.