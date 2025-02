Al Nassr vs AL Ettifaq Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os homens de Stefano Pioli dominaram o Ettifaq em sua reunião anterior.

Al Nassr será o apresentador de Al Ettifaq na partida da semana 21 da temporada 2024-25 da Saudi Pro League. Os homens de Stefano Pioli estão em boa forma e estão em terceiro lugar na tabela de pontos. Eles ainda têm muito o que fazer para ganhar o título da liga.

Atualmente, eles conseguiram garantir 13 vitórias em 20 jogos. Os visitantes estão no décimo lugar, com sete vitórias no mesmo número de partidas.

O Nassr de Cristiano Ronaldo foi preso em sua última reunião. Foi a partida da Liga dos Campeões da AFC contra o Persépolis. Os homens de Stefano Pioli procurarão continuar sua forma na liga profissional saudita. Com sua forma atual, eles podem até ganhar o título.

O Ettifaq estará em conflito, pois Al Fateh foi vítima em seu último jogo da liga. O próximo jogo será um grande desafio para os visitantes. Cristiano Ronaldo e Co. procurarão controlar o jogo desde o início.

O ettifaq é muito capaz de alcançar um desconforto e, com uma vitória, eles podem pular alguns lugares. Se os anfitriões garantirem três pontos aqui, eles fecharão sua lacuna para a primeira posição da liga.

Começo:

Localização: Riad, Arábia Saudita

Estádio: Al-Awwal Park

Data: sexta -feira, 21 de fevereiro

Horário de início: 22:30

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Al Nassr: wwwwd

Para ettifaq: ldwwl

Jogadores para olhar

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Sem a presença de Cristiano Ronaldo, Al Nassr mais uma vez caiu de pontos quando eles foram presos em seu encontro na ACL. Ronaldo certamente terá começado para a equipe. O atacante é o maior goleador da liga de professores sauditas nesta temporada e também está procurando defender sua bota de ouro na última temporada. O plano de Stefano Pioli para Cristiano Ronaldo está funcionando bem e o CR7 mais uma vez liderará seu lado pela frente.

Vitinho (Al Ettifaq)

Na ausência de Moussa Dembele, Vitinho é uma das principais partes do ataque Ettifaq. Liderando o ataque da esquerda, você também pode ajudar os objetivos de sua equipe a criar espaços em defesa do oponente. O atacante brasileiro conseguiu marcar três gols e apresentou cinco assistências para seus companheiros de equipe na liga até agora.

Coincidência

Esta será a 40ª vez que o Nassr enfrentará Al Ettifaq em todas as competições.

Al Nassr está em uma série de vitórias em cinco jogos na Liga Pro Saudita.

O Ettifaq perdeu para o NASSR em suas três saídas anteriores.

Al Nassr vs Al Ettifaq: Conselhos de apostas e probabilidades

Para Nassr para ganhar @3/10 Ladbrokes

Objetivos maiores que 3,5 @11/8 Betfair

Cristiano Ronaldo para marcar @5/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Sami al-Najai não estará em ação para Al Nassr devido a uma lesão. Simakan não estará em ação, pois recebeu um cartão vermelho no último jogo da liga.

Os visitantes ficarão sem os serviços de Moussa Dembele, Jack Hendry e Marwan Al-Haidari devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 39

Al Nassr ganhou: 19

Para Itfaq ganhou:

Desenhos: 10

Alinhamentos previstos

Pérmica de alinhamento PITCHA (4-4-2) de Al Nassr (4-4-2)

Bento (GK); Al Ghanam, para Fatil, LaPorte, Qasheesh; Otavio, Brozovic, Al Khaibari, Mane; Duran, Ronaldo

Alinhamento previsto Altifaq (4-2-3-1)

Rodak (GK); Abdulrahman, para Katete, Madu, Otaibi; Ali, Medran; Costa, Wijnaldrum, agradável; Toko Ekambi

Previsão de coincidências

O Nassr poderia garantir três pontos, já que é provável que eles vencam a partida da Pro Saudi League contra o Ettifaq.

Previsão: para Nassr 3-1 para Ettifaq

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva