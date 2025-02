Al Nassr vs Al Wasl Previsão, Alinhamentos, Apostos e Dicas de Probabilidades

Cristiano Ronaldo e Co. estão de prazer, pois recebem Al Wasl na próxima partida da Liga dos Campeões da AFC.

Al Nassr está pronto para bloquear as buzinas no Eau Pro League Club, para o WASL em sua próxima partida da AFC Champions League 2024-25 em casa em 3 de fevereiro. Os homens de Stefano Pioli apontarão para o primeiro lugar no ACL. Atualmente, eles estão no terceiro esporte e só podem chegar ao segundo, mesmo depois de garantir três pontos devido à diferença de gols. Para o WASL estão em quinto lugar neste momento.

Nassr terá confiança em casa, pois eles estão em uma corrida positiva. Eles venceram seus últimos três resultados da Liga Pro Saudita seguidos e procurarão continuar sua forma. Mas da última vez na Liga dos Campeões da AFC, eles enfrentaram uma derrota contra Sadd. Cristiano Ronaldo e Co. não procurarão repetir os mesmos erros quando enfrentarem o WASL em sua próxima partida da LCA.

O WASL também não é o melhor das estações, pois está lutando no profissional da Eau League nesta temporada. Eles conseguiram vencer apenas quatro jogos dos 14 jogados até agora. Eles são decentes quando a elite da Liga dos Campeões da AFC é considerada. Eles venceram três jogos em seis jogos na ACL e com uma vitória podem chegar a terceiro lugar na classificação do Grupo B.

Começo:

Segunda -feira, 3 de fevereiro, 23:30 IST

Locatit: Al -Veer Pak, Riad, Arábia Saudita

Forma:

AL NASSR: WDWWW

Para Wasl: dwlwd

Jogadores para olhar

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Diante de 40 anos nos próximos dias, Cristiano Ronaldo está se fortalecendo e continua sendo um jogador importante para a Al Nassr. Em sua última partida para os gigantes da liga profissional, o CR7 marcou um gol e também ocorreu a ele uma assistência. Essa contribuição do talismã português levou sua equipe a uma vitória importante. Ronaldo marcou quatro gols na edição atual da Liga dos Campeões da AFC.

Fabio Lima (Al Wasl)

Fabio Lima marcou alguns gols em cinco jogos de elite da Liga dos Campeões da AFC pelo AL Wasl até agora. O meio -campista procurará assumir o controle das áreas do meio -campo e, ao mesmo tempo, contribuirá para o terceiro ataque de sua equipe. Fabio Lima pode ser uma mudança crucial para o seu time, pois ele só pode ser muito chocante no campo.

Coincidência

Al Nassr perdeu sua última produção de elite da Liga dos Campeões da AFC contra o SADD para uma pontuação por 1-2.

Eles estão invictos nos últimos cinco jogos em todas as competições.

O WASL entrará depois de ser mantido por um empate em 1 x 1 contra Rayyan na ACL.

Al Nassr vs Al Wasl: Conselhos de apostas e probabilidades

Al Nassr para ganhar

Objetivos abaixo de 3.5

Cristiano Ronaldo para escrever

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do Al-Nassr ficarão sem um de seus jogadores, Sami al-Najei. É assim porque ele está atualmente se recuperando de sua lesão.

A Al Wasl tem todos os seus jogadores prontos para o seu próximo confronto contra Nassr.

Cabeçalho

Total de correspondências: 2

Al Nassr ganhou: 1

Wasl ganhou: 1

Desenhos: 0

Prever a linha

Alllinion Prediccha PITCHA (4-2-3-1) de Al Nassr (4-2-3-1)

Toto (GK); Al Alamam, Simak, Alawali, Boazal; AKA, Brozovic; Gabrity, Otavio, Mene; CrownDodo

Al Wasl Alinhamento previsto (4-2-3-1)

Al-Sannini (GK); Awad, Jeong, Pérez, Saleh; Sidi, Suuro; Dilloe, Gimemez, Lima; Até

Previsão de coincidências

Com a forma atual, a Al Nassr garantirá três pontos em sua próxima partida de elite da Liga dos Campeões da AFC contra a WASL.

Previsão: para Nassr 2-1 para o WASL

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – TBD

EUA

Nigéria – Bein Sports Connect

