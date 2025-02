Al Riyadh vs Al Raed Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Al Raed estão sem vitórias nos últimos cinco jogos da Saudi Pro League.

Al Riad está pronto para bloquear os chifres com o dia 21 do Al Raed da temporada Saudi Pro League 2024-25. Os anfitriões apresentaram algumas ações decentes que os mantiveram no sétimo lugar na tabela da liga. Por outro lado, Al Raed está na zona de descida depois de fazer apenas quatro vitórias em 20 jogos da liga.

Al Riyadh foi preso pelos Giants da Liga Pro Saudita, a Hilal, em seu último jogo da liga. Os homens de Jorge Jesús marcaram um empate no segundo tempo, o que levou os dois lados a perder dois pontos cada. Foi uma boa exposição de Al Riad e muito longe de casa. Para o próximo jogo da liga, eles estarão em casa e estarão cheios de confiança.

Al Raed foi vítima de Feiha em seu último jogo da liga. Embora tenham mantido uma boa quantidade de posse da bola, Al Raed não conseguiu transformar suas tentativas de ataque em objetivos. Eles concederam alguns objetivos com uma baixa taxa de trabalho defensiva. Além disso, foi fácil para o clube da oposição marcar alguns gols em rápida sucessão.

Começo:

Localização: Riad, Arábia Saudita

Estádio: Prince Faisal Bin Fahd Stadium

Data: quinta -feira, 20 de fevereiro

Horário de início: 22:30

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Al Riyaad: wlwld

Al Raed: llll

Jogadores para olhar

Ibrahim Bayesh (Al Riad)

O meio -campista da equipe nacional de futebol do Iraque é uma parte importante da equipe de Al Riad. Ibrahim Bayesh tem um número igual de gols como Mohamed Konate, que interpreta como atacante. O meio -campista iraquiano procurará ajudar a frente de ataque de sua equipe depois de estabelecer o controle nas áreas do centro do campo. Bayesh será um ativo essencial no próximo jogo da Liga de Al Riad.

Amir Sayoud (Al Raed)

Em 19 partidas da Saudi Pro League nesta temporada, Amir Sayouud tem 10 contribuições para seu nome. O meio -campista argelino de 34 anos é um dos principais ativos da equipe Al Raed. Sayoud terá que dar um passo à frente e ajudar o ataque a marcar alguns gols. O próximo jogo da liga é um jogo importante para eles e buscará uma vitória para sair da zona de descida.

Coincidência

Riad e Raed se reunirão pela sexta vez em todas as competições.

Al Raed estão em uma sequência de nove jogos na liga saudita de professores.

O RIAD foi vitorioso em apenas um dos seus últimos três jogos da liga.

Al Riyadh vs Al Raed: Conselhos de apostas e probabilidades

Riyadh para ganhar @19/20 Ladbrokes

Objetivos abaixo de 3.5 @3/10 Betfair

Mohamed Konate para marcar @11/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões estão prontos com todos os seus jogadores para a próxima partida da liga.

Mohammed Fouzair está fora da temporada e não fará parte de Al Raed no próximo confronto da Liga Saudita.

Cabeçalho

Total de correspondências: 5

Riyadh venceu: 2

Al Raed Won: 2

Desenhos: 1

Alinhamentos previstos

Al Riyadh previu o alinhamento (4-2-3-1)

Borjan (GK); Al Hawsawi, Tambakti, Barbet, Al Khaibari; Kal, Toze; Bayesh, Lega, Mensah; Konate

ALININAÇÃO DE AL RAED (3-4-2-1)

SUNYUR (GK); A Rajeh, González, Abeid; Al Jayzani, Tweh, Hazazi, Al Subaie; Sayoud, para Jamaan; Bouzak

Previsão de coincidências

É provável que o Riyadh vença a reunião da liga contra o Al Raed e garanta esses três pontos.

Previsão: Riyadh 2-1 para Raed

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

