Al Shabab vs Al Qadsiah Previsão, Alinhamentos, Apostos e Dicas de Probabilidades

Os anfitriões enfrentarão Al Qadsiah na próxima partida da Liga Saudita.

Al Shabab FC está pronto para ser o apresentador de Al Qadsiah no primeiro dia 20 da edição da Saudi Pro League 2024-25. Al Qadsiah tem sido bom nesta temporada. Eles foram capazes de embolsar 13 vitórias em 19 jogos da liga. Com uma vitória aqui, eles podem superar o Al Nassr, que está atualmente em terceiro lugar. Al Shabab mostrou algumas performances médias e está em sexto lugar depois de vencer 10 jogos no mesmo número de jogos.

Al Shabab são anfitriões e vêm após uma vitória dominante sobre o Al Khaleej em sua partida anterior da liga. Foi uma impressionante exposição Shabab, já que eles se defenderam bem e transformaram a maioria de suas possibilidades em objetivos. Seu próximo confronto da Liga Saudita contra Al Qadsiah será difícil, pois eles podem se defender bem.

Al Qadsiah também entrará depois de garantir uma vitória em seu último jogo da liga. Eles se defendem bem, mas não são muito pesados ​​no ataque. Contra Al Shabab, eles certamente se defenderão bem, mas seu ataque também deve estar em questão se quiserem garantir esses três pontos. Al Shabab vs Al Qadsiah será um concurso muito uniforme.

Começo:

Localização: Riad, Arábia Saudita

Estádio: Al-Shabab Club Stadium

Data: quarta -feira, 12 de fevereiro

Horário de início: 20:55 IS / 15:25 GMT / 10:25 ET / 07:25 PT

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Al Shabab: wlwlw

Al Qadisiyah: wwwdw

Jogadores para olhar

Abdrazak Hamdallah (Al Shabab)

O atacante marroquino marcou um hat-trick para Al Shabab em sua última partida da Liga Saudita contra o Al Khaleej. Era um hat-trick da segunda metade de Abdrazak Hamdallah. Al Shabab precisava de um objetivo para avançar, mas o atacante marroquino marcou três, o que ajudou sua equipe a selar uma vitória fácil. Ele será um jogador crucial de Al Shabab em seu confronto contra Al Qadsiah, já que ele pode encontrar espaços na defesa do oponente e marcar um gol ou dois.

“𝙀𝙡-𝙨𝙖𝙩𝙩𝙞” 𝙞𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚 𝙛𝙤𝙧 @Hamedallah_9𝙧𝙚𝙛𝙚𝙧𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 𝙥𝙝𝙧𝙖𝙨𝙚 ” pic.twitter.com/uhua54wot0 – Alshabab Saudi Club (@allshabab_en) 6 de fevereiro de 2025

Nacho (Al Qadsiah)

O Centro Espanhol será uma parte importante da equipe Al Qadsiah em seu próximo jogo da liga. Nacho controla a maior parte da defesa de sua equipe e procurará não dar espaço aos atacantes de seus oponentes. Juntamente com Jehad Thakri e Gaston Álvarez, o zagueiro espanhol constrói um forte muro de defesa, onde restringiram Al Hilal, marcando mais de um gol.

Coincidência

Al Qadsiah e Shabab se reunirão pela 30ª vez em todas as competições.

Os visitantes de Qadsiah estão invictos em qualquer um dos últimos cinco jogos da Liga Saudita.

Os anfitriões só conseguiram vencer três dos últimos cinco jogos da liga.

Al Shabab vs Al Qadisiyah: Conselhos de apostas e probabilidades

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões não serão encontrados sem os serviços de Yannick Carrasco, Hussain al-Sabiyani, Seung-Gyu Kim, Fahad al-Muwallad e Mohamed Al-Thani para sua próxima reunião da liga devido a ferimentos.

Al Qadsiah não terá Saif Rajab ao seu lado, pois está ferido e perdeu os últimos 12 jogos para o seu time.

Cabeçalho

Total de correspondências: 29

Al Shabab ganhou: 21

Al Qadsiah venceu: 4

Desenhos: 4

Alinhamentos previstos

Al Shabab previu o alinhamento (3-4-1-2)

Bushchan (GK); Al-Shari, Hoedt, Renan; Hurbush, Kanabah, Kamara, Guanca; Buenaventura; Camara, Hamdallah

Al Qadsiah previu o alinhamento (3-4-1-2)

Castas (GK); Alawjami, Nacho, Álvarez; Em Shamat, Nández, Fernández, amar; Portas; Aubameyang, Quinons

Previsão de coincidências

O partido Saudi Pro League 2024-25 entre Shabab e Qadsiah tem maior probabilidade de terminar em empate.

Previsão: Al Shabab 1-1 Al Qadsiah

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.