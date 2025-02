Al Taawoun vs Al Shabab Prediction, Alinhamentos, Dicas de apostas e ímpares

Os visitantes não conseguiram manter uma folha limpa em 11 jogos.

Al Taowoun está pronto para ser o apresentador de Al Shabab no 21º dia da edição de 2024-25 da Saudi Pro League. Os anfitriões estão no oitavo lugar, pois conseguiram vencer sete jogos em 20 jogos da liga até agora. Os visitantes, por outro lado, estão em sexto lugar depois de vencer 10 jogos no mesmo número de jogos.

Taawoun estará em casa e se sentirá seguro quando eles deixaram vitorioso nos dois últimos jogos. Um deles era o acessório da liga e o outro era para a Copa da AFC. Eles garantiram uma vitória nas proximidades contra Al Khaleej na Liga Pro Saudita. Taawoun marcou um gol nos momentos finais do jogo.

Al Shabab terá uma confiança um pouco baixa, pois eles estarão longe de casa e serão vítimas de Al Qadisiyah em sua última saída da liga. No jogo de alta tensão, Al Shabab reconheceu dois gols tardios que levaram à sua derrota. Embora estivessem à frente, sua fraca defesa desempenhou um papel importante em sua derrota e procurará melhorá -la.

Começo:

Localização: Buraydah, Arábia Saudita

Estádio: Al Taowoun Club Stadium

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 19:35 é/ 14:05 gmt/ 09:05 et/ 06:05 pt

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Para tauwaun:

Al Shabab: lwlwl

Jogadores para olhar

Muse Barrow (Al Hawaoun)

Vindo da Gâmbia, Musa Barrow é o maior goleador de Al Taowoun na liga de professores sauditas. Ele também tem algumas assistências em seu nome. Liderando o ataque da esquerda, você pode encontrar uma boa quantidade de cruzamentos para o atacante e outros companheiros de equipe. Barrow pode ajudar seus colegas de equipe a encontrar espaços em defesa do oponente.

Abdrazak Hamdallah (Al Shabab)

O atacante marroquino de 34 anos está em boa forma e deve desempenhar um papel fundamental para Al Shabab em sua frente de ataque. O ex -jogador do Al Nassr e Ittihad é um dos melhores marcadores da liga nesta temporada. Abdrazak Hamdallah conseguiu marcar 12 gols em 15 jogos da liga até agora. Você procurará adicionar um ou dois objetivos à sua conta.

Coincidência

Esta será a 33ª reunião entre Taawoun e Shabab em todas as competições.

Al Shabab só foi vitorioso em um dos seus últimos três confrontos contra Taowoun.

Os anfitriões venceram apenas um dos últimos cinco jogos da liga.

Al Taawoun vs Al Shabab: Conselhos de apostas e probabilidades

Al Shabab para ganhar @21/20 Ladbrokes

Objetivos baixos 3.5 @1/3 Bet365

Abdrazak Hamdallah para escrever @4/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Tulayhi não estará em ação para Al Taowoun porque ele está ferido.

Seung-Gyu Kim, Yannick Carrasco e Fahad al-Muwallad estão feridos e não farão parte da equipe de Al Shabab.

Cabeçalho

Total de correspondências: 32

Taawoun venceu: 14

Al Shabab ganhou: 11

Desenhos: 7

Alinhamentos previstos

Al Taawoun previu o alinhamento (5-3-2)

Atiah (GK); Mahzari, Al Ahmed, Al Saluli, Rivas, para Nasser; Bahbri, o mahdioui, fajr; Martínez, Barrow

Al Shabab previu o alinhamento (3-4-2-1)

Buschan (GK); Al Shahri, Hooed, Ren; País, Aljuwayr, quarto, guarda; Como, Bonaventors; Hamdalllah

Previsão de coincidências

Al Shabab parece estar online para garantir três pontos, já que eles provavelmente derrotam Al Taawoun em seu acessório da Saudi Pro League.

Previsão: Al Taawoun 1-2 Al Shabab

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

