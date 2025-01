Al-Titihad vs Al Kholood Prediction, Alinhamentos, Conselhos de Aposta e Probabilidades

Nadi Al-Watan é um dos favoritos do título nesta temporada.

Al-Ittihad terá como objetivo ganhar formas depois de perder o Damac no último jogo. No sábado, eles estão prontos para enfrentar Al Kholood na Rodada 18 da Liga Profissional Saudita no Estádio Príncipe Abdullah al-Fafaisal.

Al-Ittihad é uma das equipes de alto desempenho da liga profissional saudita nesta temporada. Atualmente, eles estão definhando no segundo nível em pontos com os líderes da Liga para Hilal. Com as duas equipes sofrendo uma derrota no último jogo, a equipe de Laurent Blanc estará olhando para os formulários aqui novamente. Embora tenham exibido impressionantes exposições de ataque nesta temporada, sua exposição defensiva deve melhorar depois de não conseguir registrar uma folha limpa em seis jogos.

Al Kholood, por outro lado, teve um ressurgimento do caminho para ter garantido três vitórias nos últimos quatro jogos. Esta corrida os viu em 11º na mesa após um lento início da temporada. No último jogo, eles garantiram uma vitória por 2-1 sobre o Raed com Aliou Dieng e Mohammed Sawaan fazendo o upload para a partitura.

Começo:

Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 17:00 Reino Unido; 22:30 IST

Localização: Prince Abdullah Al-Fafaisal Stadium

Forma:

Para ittihad (em todas as competições): ddwwl

Al Khollod (em todas as competições): lwwlw

Jogadores para olhar

Karim Benzema (⁠al ittihad)

Karim Benzema tem sido sensacional por Ittihad desempenhar um papel crucial em seu título de impulso nesta temporada. Nesta temporada, ele já marcou 13 gols de 14 jogos, enquanto em cinco assistências. Ele marcou em cada um dos últimos três jogos e, ao mesmo tempo, registra duas assistências. Será crucial aqui novamente, já que seu objetivo é vencer novamente.

Myziane Maolida (Al Kholood)

Myziane Maolida tem sido um dos melhores artistas de Al Kholood nesta temporada. O atacante marcou sete gols em 17 jogos e atualmente é o seu maior goleador. Em suas últimas seis aparições, Maolida marcou três gols e espera retornar à forma de gol de um lado forte.

Coincidência

Ittihad sofreu uma derrota por 2-1 contra o Damac na última saída da liga

Al Kholood garantiu uma vitória por 2-1 sobre o Raed no último jogo da liga

Ittihad não conseguiu manter uma folha limpa em seis jogos consecutivos

Al ittihad vs Al Kholood: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Karim Benzema para marcar o primeiro gol: 11/4 com Bet365

Dica 2: para Ittihad vencer este jogo, 1/3 com William Hill

Dica 3: Combine para terminar com gols abaixo de 3,5 a 8/15 com o Sky Bet

Lesões e notícias de equipamentos

Ittihad tem quase todos os jogadores disponíveis, mas a aptidão de dois jogadores suará. Abdulelah Al Amri e Ahmed Mohammed Sharahili são possíveis dúvidas para este jogo.

Enquanto isso, Al Kholood ficará sem Jackson Muleka para este jogo devido a lesão muscular.

Cabeça de cabeça

Total de correspondências – 2

Para ittihad – 1

Al Kholood – 0

Desenhos – 1

Prever a linha

⁠Al ittihad eu previ a linha (4-2-3-1):

Rajkovic (GK); Cadesh, Peira, al-Musa, El Salvador; Fabino, música; Diaby, Aouar, nascido; Benzema

Alineração de Al Kholood (4-3-3):

Grohe (GK); Al Hawsawi, Eventor de Troost, Guima, para Shlarni; Collado, N’doram, Diest; Al-Hammami, cansado, Maolida

Previsão de coincidências para ⁠al ittihad vs Al Kholood

Apesar de perder seu último jogo, serão os favoritos aqui, considerando a temporada que estão tendo. Quanto aos Kholood, eles ficarão felizes com a maneira como se apresentam, mas enfrentarão uma tarefa difícil aqui.

Previsão: ⁠al ittihad 2-0 al kholood

Transmissão para Ittihad vs Al Kholood

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – Dazn UK

NÓS – Fubotv, Fox Sports

Nigéria – Iniciar o aplicativo, televisão esportiva

