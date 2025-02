Al Trautwig, 68 anni, morirà di complicanze del cancro

Al Trautwig, uno dei più famosi operatori sportivi di New York e gli accessori per numerosi eventi sportivi internazionali da più di tre decenni, è morto. Aveva 68 anni.

Il figlio di Trautwig Alex ha detto ad Associated Press che suo padre era morto domenica nella casa di Long Island per complicazioni del cancro.

Trautwig faceva parte del MSG Pre-and Postgame Broading NBA Knicks, NHL’s Rangers e Major League Baseball’s Yankees. Ha anche lavorato 16 Olimpiadi, Indianapolis 500, Tour de France e US Open Tennis Tournament e ha vinto quattro Emmy Awards e più di 30 a New York.

“Al è stata la base di Knicks, Rangers e Yankees Coverge di MSG Networks per più di 30 anni e la sua passione per le squadre che ha coperto è stata innegabile”. MSG ha detto nella sua dichiarazione. “Lascia una delle grandi eredità nella storia delle trasmissioni sportive a New York. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e gli amici di Alina.”

Per molti fan che guardano giochi a New York, la voce di Trautwig è stata spesso la prima a sentire. Con lo stile naturale della narrazione, ha usato le sue presentazioni preliminari per rendere grandi giochi sul Madison Square Garden o lo Yankee Stadium ancora più grandi, mentre raramente ha bisogno di aumentare il livello di voce.

L’analista Alan Hahn, un analista di MSG Networks, che ha chiamato Trautwig di un amico, mentore e fonte di supporto di carriera, ha affermato che l’atleta perfetto “era un ospite qualificato che sapeva come fare qualcosa come qualcosa che non volevi perdere”.

“Abbiamo perso la voce leggendaria nello sport. Ma abbiamo perso molto di più “, ha scritto Hahn in una serie di post sui social media. “Al Trautwig aveva una voce straordinaria e sapeva come usarla poiché il tenore poteva portare la profondità e l’intensità della canzone. lavorare alle Olimpiadi. “