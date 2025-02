Al Wasl vs Al Hilal Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os visitantes não têm lucros nos dois últimos jogos da liga profissional saudita.

Al Wasl estará pronto para receber Al Hilal no dia 8 da AFC Champions League Elite 2024-25. Os hosts estão em quinto na tabela do grupo BC. Al Hilal, por outro lado, são os toppers da tabela, pois conseguiram vencer seis dos sete jogos disputados até agora nesta temporada.

O time da Eau Pro League, para o WASL, estará em casa, mas certamente estará sob pressão. Eles receberam uma surra de Al Nassr por Cristiano Ronaldo em sua última partida da Liga dos Campeões da AFC. Eles estavam em terra e não marcaram nenhum gol.

A defesa de Al Wasl estava solta. Contra Al Hilal, é um grande problema.

Os gigantes da Liga Pro Saudita, para Hilal, podem ser garantir outro triplo para que eles possam terminar no topo da classificação do Grupo B na ACL nesta temporada. Os homens de Jorge Jesús obtiveram com sucesso três pontos em seus acessórios anteriores da ACL, já que derrotaram Persepolis facilmente em casa.

Começo:

Localização: Dubai, Emirados Árabes Unidos

Estádio: estádio Zabeel

Data: terça -feira, 18 de fevereiro

Horário de início: 21:30 IS/ 16:00

Árbitro: Não decidido

VAR: em uso

Forma:

Al Wasl: wdlww

Para o Hilal: LWWDD

Jogadores para olhar

Nicolas Gimenez (Al Wasl)

O argentino levou seu time a uma vitória em seu último jogo da liga. Nicolas Giménez marcou o vencedor do jogo por Al Wasl, o que os ajudou a ganhar três pontos na liga. Ele poderia levar sua equipe a outra vitória ou pelo menos ajudá -los a garantir um empate contra os Giants da Liga Profissional Saudita.

Aleksandar Mitrovic (Al Hillal)

O atacante sérvio perdeu alguns jogos para Al Hilal devido a uma lesão, mas está pronto para retornar. Aleksandar Mitrovic é o maior goleador de Al Hilal na Liga Profissional Saudita e também marcou cinco gols em seis jogos da Liga dos Campeões da AFC para seu time nesta temporada. Ele será muito letal por seus oponentes e poderá levar sua equipe a outra vitória com sua impressionante exposição.

Coincidência

O Hilal perdeu alguns pontos em seu último jogo da Saudi Pro League.

O WASL também caiu dois pontos em seu último jogo da liga.

Os homens de Jorge Jesus garantiram um 4-1 dominante em seu último jogo da LCA.

Al Wasl vs Al Hilal: Dicas de apostas e probabilidades

Hilal para ganhar @ 23/20 Skybet

Objetivos maiores que 3,5 a 2/1 Skybet

Aleksandar Mitrovic para escrever

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões estarão prontos com todos os seus jogadores para a próxima partida de elite da Liga dos Campeões da AFC.

Al Hilal ficará sem os serviços de Yasser Al Shahrani devido a sua lesão. A disponibilidade de Renan Lodi e João Cancelar depende de sua aptidão do partido.

Cabeçalho

Esta será a primeira reunião em todas as competições.

Alinhamentos previstos

Alinhamento prevendo Al Wasl (5-3-2)

Zniti (GK); Awad, Bouftini, Jeong, Pérez, Abdulrahman Saleh; Cinco, Sdiber, Giménez; Ali Saleh, Pereira dos Santos

ALININAÇÃO DE AL HILAL (4-2-3-1)

Bônus (GK); Al Yami, Tambakti, Bulahi, Nasser Al Dawsari; Neves, Milinkovic-Savic; Cesar, Malcom, Salem Al Dawsari; Mitrovic

Previsão de coincidências

É provável que o time da Saudi Pro League ganhe a partida de elite da Liga dos Campeões da AFC contra a WASL.

Previsão: para Wasl 1-3 para Hilal

Detalhes da transmissão

Índia: Fancode

Reino Unido: TBD

EUA: Paramount+

Nigéria: Bein Sports Connect

