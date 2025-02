Ala di La Liga pronta a diventare un membro dell’Arsenal?

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie dell’Arsenal

Williams dice di sì all’Arsenal





Ala atletica Bilbao Nico Williams È pronto a passare all’Arsenal durante la finestra di trasferimento estivo, secondo El Nacional.



I Gunners erano interessati al Landen Van de Spagna International la scorsa estate, ma l’ala versatile avrebbe preferito rimanere per 12 mesi.

Tuttavia, dovrebbe continuare entro la fine dell’anno. L’Arsenal è in pole per garantire i propri servizi attivando la sua clausola di rilascio per un valore di 48 milioni di sterline.

Il Barcellona è anche ammiratori a lungo termine del vincitore Euro 2024, ma si trovano in una situazione finanziaria importante e non possono garantire il tempo di gioco XI.

Williams ha ora deciso di controllare una nuova sfida in Premier League e ha dato il via libera per diventare un membro dell’Arsenal.

Lo spagnolo è già più di 200.000 sterline a settimana a Bilbao. Potrebbe diventare il più alto guadagno dei Gunners al suo arrivo.

Il Liverpool è anche ammiratori dell’attaccante. Un movimento può essere considerato se Mohamed è sbagliato Decisione di partire per un trasferimento gratuito.