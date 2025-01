Alabama A&M Bulldogs x Arkansas Pine Bluff Golden Lions: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Leões de Ouro de Arkansas Pine Bluff @ Alabama A&M Bulldogs

Registros atuais: Arkansas Pine Bluff 3-10, Alabama A&M 4-9

Como assistir

O que saber

Arkansas Pine Bluff está se preparando para seu primeiro confronto SWAC da temporada no sábado. Eles e os Alabama A&M Bulldogs se encontrarão às 17h (horário do leste dos EUA) no Alabama A&M Events Center. Os Golden Lions certamente esperam encerrar uma seqüência de 13 derrotas consecutivas desde a temporada passada.

Arkansas Pine Bluff chega com o maior número de pontos em toda a temporada. Eles enfrentaram o jogo de duas semanas atrás com facilidade, obtendo uma vitória por 120-61 sobre o Ecclesia. Com os Leões de Ouro vencendo por 66 a 28 no intervalo, o confronto estava quase no fim.

Arkansas Pine Bluff trabalhou em unidade e terminou o jogo com 41 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

Enquanto isso, a recente queda do Alabama A&M ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua sexta derrota consecutiva. Levará algum tempo para eles se recuperarem das contusões de 92-49 que a Georgia Tech lhes causou no sábado. Tendo alcançado a marca de 90 pontos no jogo anterior, o total de pontos dos Bulldogs neste foi bastante decepcionante.

A vitória do Arkansas Pine Bluff aumentou seu recorde para 3-10. Quanto ao Alabama A&M, a derrota caiu para 4-9.

Esta competição parece ser incrível: Arkansas Pine Bluff tem sido incrivelmente preciso nesta temporada, acertando 47% de seus field goals por jogo. No entanto, a história é diferente para o Alabama A&M, já que eles acertaram apenas 40,7% de seus field goals nesta temporada. Dada a considerável vantagem do Arkansas Pine Bluff nessa área, a Alabama A&M precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Arkansas Pine Bluff perdeu contra o Alabama A&M quando os times jogaram pela última vez em fevereiro, caindo por 75-67. Será que Arkansas Pine Bluff conseguirá vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

História da série

Alabama A&M venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra Arkansas Pine Bluff.