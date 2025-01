Alabama Crimson Tide x Oklahoma Sooners: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Oklahoma Sooners @ Alabama Crimson Tide

Registros atuais: Oklahoma 13-0, Alabama 11-2

Como assistir

O que saber

Oklahoma está se preparando para seu primeiro confronto da temporada na SEC no sábado. Eles e o Alabama Crimson Tide se encontrarão às 18h (horário do leste dos EUA) no Coleman Coliseum. Ambas as equipes entram na competição em alta, com os Sooners com 13 vitórias consecutivas e o Crimson Tide com cinco.

Se o Oklahoma vencer o Alabama por 89 pontos no sábado, será o novo número da sorte do time: eles venceram os dois últimos jogos por esse placar exato. Tudo deu certo para Oklahoma contra Prairie View no domingo, quando Oklahoma conquistou uma vitória por 89-67. Os Sooners adquiriram o hábito de expulsar seus adversários da quadra, tendo vencido cinco jogos por 21 pontos ou mais nesta temporada.

Oklahoma conquistou sua vitória graças a vários jogadores importantes, mas foi Jeremiah Fears na frente quem fez 7 de 11 a caminho de 19 pontos, mais cinco rebotes e três roubadas de bola. Outro jogador que fez a diferença foi Duke Miles, que marcou 17 pontos.

Enquanto isso, o Alabama entrou no confronto de domingo como grande favorito e fez jus ao hype. Eles machucaram S. Dak. Estado com uma vitória clara por 105-82. Com o Crimson Tide à frente por 57-33 no intervalo, a disputa estava quase no fim.

O sucesso do Alabama foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores se destacarem, mas Labaron Philon liderou o ataque ao fazer 8 de 14 a caminho de 21 pontos, mais seis assistências e cinco rebotes. A equipe também recebeu ajuda de Grant Nelson, que acertou 7 de 8 no caminho para 17 pontos, mais oito rebotes e dois bloqueios.

Alabama trabalhou em unidade e terminou o jogo com 21 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, como S. Dak. O estado publicou apenas 13.

A vitória do Oklahoma foi a nona consecutiva em casa desde a temporada passada, elevando seu recorde para 13-0. Quanto ao Alabama, eles têm tido um desempenho incrivelmente bom recentemente, já que venceram oito dos últimos nove jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 11-2 nesta temporada.

Fique de olho no gol do jogo de sábado: Oklahoma tem sido dinamite desde o início nesta temporada, acertando 36,7% de suas cestas de três pontos por jogo. A história é diferente para o Alabama, no entanto, já que eles acertaram apenas 31,7% de suas cestas de três pontos nesta temporada. Dada a considerável vantagem de Oklahoma nessa área, o Alabama precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Oklahoma conquistou sua vitória contra o Alabama quando os times jogaram pela última vez em janeiro de 2023 por um conclusivo 93-69. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Oklahoma, já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

História da série

Oklahoma venceu 2 de seus últimos 3 jogos contra o Alabama.