Alabama State Hornets x Arkansas Pine Bluff Golden Lions: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Arkansas Pine Bluff e Alabama State compareceram ao jogo, mas seus ataques certamente não. Com um placar de 50-41, o Arkansas Pine Bluff parecia o melhor time, mas ainda falta mais um tempo para jogar.

O Arkansas Pine Bluff ainda não obteve sucesso fora de casa, então tem algo a provar. A vitória está ao nosso alcance; Este poderia ser o seu golpe de sorte?

Quem está jogando

Arkansas Pine Bluff Golden Lions @ Alabama State Hornets

Registros atuais: Arkansas Pine Bluff 3-11, Alabama State 5-9

Como assistir

O que saber

Os torcedores do Golden Lions esperam que o time faça um grande jogo na segunda-feira, já que as probabilidades estão decididamente contra eles. Eles e os Alabama State Hornets se encontrarão em uma batalha do SWAC às 19h00 horário do leste dos EUA no Dunn-Oliver Acadome. Os Golden Lions certamente esperam encerrar uma seqüência de 14 derrotas consecutivas desde a temporada passada.

Arkansas Pine Bluff chega ao confronto de segunda-feira depois de superar impressionantes 162,5 pontos acima/abaixo dos oddsmakers definidos para seu último jogo contra o Alabama A&M. Arkansas Pine Bluff levou uma rebatida de 89-79 na coluna de derrotas nas mãos do Alabama A&M no sábado.

Embora tenha perdido, o Arkansas Pine Bluff quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 17 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos que conseguiram em toda a temporada.

Enquanto isso, o Alabama State entrou no jogo de sábado com três derrotas consecutivas, mas essa seqüência ininterrupta agora é passado. Eles não poderiam ter pedido um início de 2025 melhor do que a derrota por 84-55 contra Miss Valley State. Para quem acompanha em casa, essa é a maior vitória que o Hornets conquistou desde 18 de novembro de 2024.

A derrota do Arkansas Pine Bluff reduziu seu recorde para 3-11. Quanto ao Alabama State, a vitória aumentou o recorde para 5-9.

Esta competição parece ser um arraso: Arkansas Pine Bluff é simplesmente imperdível nesta temporada, marcando 46,8% de seus field goals por jogo. No entanto, a história é diferente para o Alabama State, já que eles acertaram apenas 41,7% de seus gols nesta temporada. Dada a considerável vantagem do Arkansas Pine Bluff nessa área, o estado do Alabama precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Arkansas Pine Bluff conseguiu uma vitória sólida sobre o Alabama State em sua partida anterior em fevereiro de 2024, vencendo por 80-74. Será que o Arkansas Pine Bluff repetirá seu sucesso ou o estado do Alabama terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Alabama State é um grande favorito de 16 pontos contra Arkansas Pine Bluff, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Hornets como favorito com 15,5 pontos.

Os apostadores esperam fogos de artifício do ataque e definem o over/under em 163,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Alabama State e Arkansas Pine Bluff têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.