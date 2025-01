Alejandro Balde del Barcellona accusato di abusi razzisti durante la partita del Getafe

Il Barcellona difende Alessandro Balde ha detto di aver subito abusi razzisti da parte dei tifosi del Getafe durante il pareggio per 1-1 di sabato al Colosseo.

Balde, che è Nero, ha rivelato che gli incidenti sono avvenuti durante il primo tempo della partita della Liga e che stava consigliando l’arbitro Pablo González Fuertes.

“Ho ricevuto alcuni insulti razzisti dai tifosi qui”, ha detto il terzino sinistro in un’intervista post partita.

“È un peccato e non dovrebbe succedere più. Ho avvisato l’arbitro di quello che è successo nel primo tempo. Lui ha attivato il protocollo del campionato nel secondo tempo ma non so esattamente come funzionerà da lì in poi”.

Il protocollo LaLiga consente a un arbitro di interrompere una partita se viene osservato un comportamento razzista o se un giocatore viene avvisato di un incidente razzista.

Successivamente viene trasmesso un annuncio attraverso l’impianto audio dello stadio in cui si spiega il motivo della sospensione della partita e si aggiunge che se gli incidenti dovessero continuare, i giocatori verranno portati fuori dal campo.

Se il comportamento non si interrompe una volta ripresentato, il prodotto verrà abbandonato.

Nel verbale dell’arbitro si legge: “Durante l’intervallo, mentre erano ancora in campo, i tre difensori della squadra ospite hanno detto al mio assistente che gli erano stati rivolti messaggi razzisti.

“Nello spogliatoio l’ho spiegato ai delegati di entrambe le squadre e alle forze di sicurezza presenti nello stadio e ho provveduto ad attuare il protocollo antirazzismo prima dell’inizio del secondo tempo”.

Alejandro Balde ha detto di essere stato bersaglio di insulti razzisti da parte dei tifosi nel primo tempo di sabato. Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

L’allenatore del Barça Hansi Flick ha condannato le azioni di coloro che hanno insultato Balde.

“Non c’è spazio per questo nel calcio o nella vita”, ha detto Flick in una conferenza stampa. “Questo è incredibile. È completamente sbagliato. Devono restare a casa, non andare alle partite. Dobbiamo combatterli.

“Inoltre, anche le persone intorno a loro possono fare qualcosa. Alla fine, non è questo il rispetto con cui vogliamo convivere.”

Si tratta del secondo episodio di razzismo denunciato sabato in Spagna. Anche l’Elche, squadra di seconda divisione, ha parlato del difensore Bambo Diaby ha subito abusi durante l’1-1 in casa dello Sporting Gijón.

Elche ha affermato che un presunto colpevole è già stato identificato dalla polizia locale a Gijón, mentre LaLiga ha anche rilasciato una dichiarazione in cui condanna quanto accaduto e afferma che presenterà un caso al pubblico ministero per crimini d’odio.

Il calcio spagnolo ha visto diversi episodi di abusi razzisti contro i giocatori negli ultimi anni, tra cui l’attaccante del Real Madrid Vinicio il Giovane ripetutamente preso di mira.

LaLiga e la Federcalcio spagnola (RFEF) hanno lavorato per combattere il razzismo nel gioco.

Lo scorso giugno, tre tifosi del Valencia sono stati incarcerati per otto mesi per aver insultato razzialmente Vinícius durante una partita della Liga nel maggio 2023, il primo verdetto di questo genere nel paese.

A settembre, il tribunale ha condannato a 12 mesi con sospensione della pena un tifoso del Maiorca che aveva insultato razzialmente Vinícius e il Villarreal. Samuel Chukwueze nel febbraio 2023.

Un mese dopo, la polizia nazionale spagnola ha arrestato quattro persone responsabili della campagna di odio contro Vinícius.