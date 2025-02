Alex Bregman assinará com o Red Sox: a terceira base de Star aceita um acordo de três anos e US $ 120 milhões, por relatório

A terceira base incondicional Alex Bregman deixa as estrelas de Houston. As meias vermelhas de Bregman e Boston concordaram com um contrato de três anos no valor de US $ 120 milhões, Chandler Roma relata. Roma acrescenta que o contrato inclui opções de exclusão após cada temporada. A equipe ainda não confirmou a empresa.

As estrelas selecionaram Bregman com a equipe número 2 no draft de 2015 e ele é o último jogador a deixar Houston como agente livre. Ele se junta a Carlos Correa, Dallas Keuchel e George Springer como suas próprias estrelas da colheita que se moveram quando chegaram ao mercado aberto. Nesse ponto, José Altuve ainda é o único membro do apogeu 2017-22 do clube que passou toda a sua carreira em Houston.

Bregman, 31 de março, deixará um ano baixo no prato, reduzindo .260/.315/.453 com 26 jogadores em 2024. Esses 26 jogadores foram o máximo desde a sua temporada de 41 jogadores em 2019, embora o. 315 baseada em porcentagem foi a mais baixa para 35 pontos desde a sua temporada de estreia parcial em 2016. Além disso, Bregman entrou em 6,9% de suas aparições no prato em 2024, ao sul de sua taxa de carreira de 11,9%.

Nosso RJ Anderson classificou Bregman no terceiro melhor agente livre disponível nesta baixa temporada. Aqui está o seu artigo:

Bregman tem sido um dos terceiros mais produtivos do esporte durante grande parte de sua carreira. Ele compilou a sexta guerra mais na posição desde 2020, colocando -a à frente de Rafael Devers e apenas atrás de quem é quem da terceira base desta época. Ele teve uma excelente carreira até hoje. No entanto, este exercício é, em parte, esperar. Quanto mais cavamos em Bregman, mais desenvolvemos reservas sobre o bastão dele. Você não pode negar seu sentimento de contato, mas não temos tanta certeza dos outros elementos. Por exemplo, os cálculos do Statcast sugerem que teria pelo menos 30 home runs em home runs se tivesse atingido a mesma variedade de bolas banhadas em um dos outros 17 campos MLB. Você não pode sustentar isso contra Bregman, golfe o campo em que você está, mas sugere que seu poder possa jogar em outro lugar. Há também a questão de sua taxa de caminhada, que elevou 6,9% da corrida na última temporada, à medida que se tornou mais agressiva. As habilidades de Bate-To Ball e a defensiva de Bregman ainda são boas o suficiente para ele fornecer valor; Há um pouco mais de razão para dizer “HM” aqui do que indica seu valor de nome.

Como o Bregman se encaixará nas meias vermelhas?

As meias vermelhas estão depositando no jogo ofensivo de Bregman, que se traduz bem no Fenway Park, um ambiente complacente para batedores com a mão certa. Ele está localizado entre os líderes do jogo na taxa de bola de vôo extraída todos os anos desde 2021 e, como uma massa certa em Houston, isso significava acumular as caixas de Crawford com os jogadores.

Além de Fenway, seu novo lugar em casa, nenhum outro estádio no perfil da bateria dos jogos esportivos, além de Houston. Enquanto o tamanho da amostra é bastante limitado, Bregman é uma massa .375/.490/.750 em 98 aparições no prato em Fenway com sete jogadores em 21 jogos.

Com Boston, Bregman pode mudar para a segunda base para Rafael Devers permanecer na terceira base. Bregman passou a grande maioria de sua carreira nas grandes ligas no terceiro, mas ele tem experiência na equipe central. Quaisquer que sejam os detalhes de seu papel, a empresa de Bregman limita o que tem sido uma temporada baixa ativa para os padrões recentes das meias vermelhas. No início do inverno, Boston acrescentou Garrett Crochet e Walker Buehler à rotação e Aroldis Chapman Al Bullpen.

As meias vermelhas terminaram a temporada de 2024 com 81-81 e os playoffs foram perdidos pelo terceiro ano consecutivo.