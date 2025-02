Alex Bregman bate em Homer de 2 corridas, BATS 3-POR-3 na estréia no treinamento da primavera do Red Sox

Alex Bregman pode não saber em que posição ele jogará pelas meias vermelhas de Boston nesta temporada. Mas certamente ele parecia confortável atingir seu treinamento de primavera com seu novo time.

Bregman abriu o jogo da Pomelo League com um dia de 3 por 3 contra o Toronto Blue Jays, atingindo o primeiro jogador em seu novo uniforme, juntamente com um duplo e um single. E começou em sua posição familiar de terceira base. (Rafael Devers não estava no alinhamento de domingo).

O home run foi um tiro de 2 corridas de Andrew Bash na segunda entrada, aumentando a vantagem das meias vermelhas para 3-0. Atrás de uma contagem de 2 bolas e 1 golpe, Bash Rio uma bola rápida no meio da área de ataque e Bregman não perdeu, atingindo -a na versão do JetBlue Park of the Green Monster.

Em frente à abertura de Toronto, Yariel Rodríguez, Bregman conectou um single em sua primeira aparição no prato e dobrou Jake Bloss na quarta entrada. Ele terminou com três corridas classificadas, dirigindo em Nate Eaton com seu duplo e seu dia terminou no sexto com Tyler Miller assumindo o controle na terceira base.

“Ele se sentiu ótimo. Um pouco quebra o gelo no treinamento da primavera”, disse Bregman sobre a performance de domingo A MLB.com. “Você se sente um pouco melhor.

“Estamos trabalhando duro em algumas coisas mecânicas que eu estava fazendo no início da minha carreira, que parei de fazer nos últimos anos e tenho trabalhado duro na gaiola … e fiquei feliz em ver algumas boas mudanças hoje . “

O Red Socks Hope Bregman também chegará ao Fenway Park com eles, como fez com as estrelas de Houston. Em 21 jogos de carreira, ele atingiu 0,375 com 1.240 OPS, nove duplas, sete jogadores e 15 faixas.

As mídias vermelhas também tiveram que estar felizes com a estréia da primavera de outro novo jogador, o arremessador Garrett Crochet. Crochet, adquirido do Chicago White Sox em troca de quatro perspectivas, atingiu quatro batedores de Toronto e permitiu três acertos em 1 2/3 entradas. Atingindo o lado da primeira entrada, lançou 26 lançamentos em geral, 17 para greves.