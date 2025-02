Rafael Devers ha trasformato l’angolo caldo in materiale topico caldo prima che Alex Bregman avesse il tempo di ritirarsi da una disputa territoriale percepita con Boston Red Sox.

Devers ha fortemente affermato che lunedì crede che la terza base sia la sua posizione in risposta al fatto che fosse a suo agio nel suonare altrove per creare spazio per il nuovo Bregman.

“Sono molto entusiasta di essere un compagno di squadra”, ha detto Bregman ai giornalisti martedì. “È un grande giocatore. Penso che tutti in questa club house abbiano paura della vittoria e tutto è necessario per aiutare la vittoria della squadra – è tutto ciò su cui mi sono concentrato. Giocherò ovunque (manager Alex Cora) mi dice di suonare “

Bregman, il terzo base di Gold Glove con Houston Astros, ha firmato Red Sox all’inizio di questo mese, indipendentemente dalla posizione che avrebbe giocato. La sua relazione con Cora ha sottolineato che entrambi avrebbero avuto il miglior interesse della squadra nel cuore, indipendentemente da dove Red Sox decide di usare i loro migliori nove giocatori.

Bregman e Devers sono stati lunedì sera accanto agli altri a Corovo per cena e hanno sparso notizie sulla cucina del dramma tra All-Stars.

Cora ha aggiunto che tutto va bene con gli infielder dopo aver visto come Devils riceve un feedback costruttivo da Bregman mentre si lavora su un campo di allenamento lunedì.

Cora ha anche detto che Bregman e Devers “hanno trascorso 45 minuti durante la sua casa come assemblea.

“Penso che tutti credano qui nelle loro abilità”, ha detto Bregman. “Penso che tutti credano che se tutti in questa stagione hanno fatto tutti un buon sforzo, abbiamo davvero buone possibilità di essere la squadra di baseball vincente.

“Posso solo parlare da solo, ma giocherò ovunque aiuterà a vincere la squadra.”

È realistico supporre che la visione più alta di Kristian Campbell faccia parte dell’equazione quando Cora Pencil nella sua linea di partenza, al giorno di apertura.

Campbell, 22 anni, ha detto lunedì che stava lavorando esclusivamente sulla seconda base, sebbene avesse già giocato in outfield. Nel 2024, 0,330 con 20 corse in casa, 24 basi rubate e 32 doppi in 115 partite su tre livelli del sistema di agricoltori Red Sox.

“(Tutti) l’anno scorso hanno visto quanto fossero strani”, ha detto Bregman a proposito di Campbell, che era principalmente un secondo baseman come nuovo arrivato nella sua unica stagione in Georgia Tech.

Nel 2023, Campbell fu sviluppato per un totale di 132.

I media a livello di campo hanno contribuito a questo rapporto.