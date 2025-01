Alex Bregman ha “offerte serie” da diverse squadre

L’offseason della Major League Baseball ha visto diversi giocatori di grandi nomi cambiare squadra tramite scambio o free agency.

Alcune delle superstar destinate a trasferirsi includono Juan Soto che andrà ai New York Mets, Kyle Tucker che andrà ai Chicago Cubs e Corbin Burnes che andrà agli Arizona Diamondbacks.

Con l’allenamento primaverile proprio dietro l’angolo, il terzo base Alex Bregman rimane senza contratto, ma un insider ha detto che la stella degli Houston Astros sta attirando interesse e un ritorno non è stato escluso.

Gli Houston Astros tengono la porta aperta al ritorno del free agent terza base Alex Bregman, ma non sono ottimisti. Bregman ha offerte serie da almeno 2 squadre.

Se gli Astros riuscissero a farcela, Bregman potrebbe rimanere in 3B, Isaac Paredes spostarsi in 2B e Jose Altuve spostarsi in LF.

