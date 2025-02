Alex Bregman non è il primo All-Star MLB il cui ufficio gratuito è andato a febbraio

(Precedentemente?) La star di Houston Astros Alex Bregman è ancora un agente libero e il miglior giocatore disponibile presso il MLB Open Market. Mentre Bregman, Golden Glover e Double All-Star, vivono sicuramente il meme Will Smith Bel-Air da solo nella stanza di famiglia, non è il primo giocatore MLB di alto livello il cui ufficio libero è andato a febbraio.

In ordine cronologico, ci sono 10 star che hanno firmato il contratto fino a febbraio (i contratti firmati nell’area offseason del 2021-22 non sono inclusi nella targa) e in alcuni casi esterni.

Ivan Rodriguez e Detroit Tigers (2004)

Rodriguez ha firmato un commercio di quattro anni da 40 milioni di dollari su Tigers nel Giorno della Groundhog, che ha dato loro una partita del miglior catcher e del prossimo Famer Hall. Il tasso di supporto ha continuato ad arrivare all’arrivo, colpendo .334 e guidando 86 nel 2004. Rodriguez ha anche portato le catture a rubare una percentuale sia nel 2005 che nel 2006.

Ha continuato la linea combinata .298/.328/.449 durante i suoi quattro anni in più a Detroit, che include una performance nella serie World Series del 2006.

Maglio Ondonez e Tigers (2005)

Nonostante l’infortunio della stagione 2004 con Chicago White Sox (52 partite), le Tigri hanno artigliato Ondonez dalla loro competizione centrale della American League con un negozio di cinque anni e $ 75 milioni. Sebbene anche la sua prima stagione a Detroit abbia limitato a un infortunio (82 partite), Ondonez ha continuato a MVP nel 2006-08. Registrazione 20 più corse in casa e 100 più RBI ciascuna di queste tre stagioni e vincendo il colpo del titolo del 2007 (.363) mentre ha anche colpito i 54 doppi più alti in campionato, Ondonez ha creato un giudizio finanziario di Detroit su di lui.

Se non fosse stato di 54 viaggi in casa di Alex Rodriguez e guidare in 156 corse nel 2007, Ondonez, tre volte il lisciatore d’argento e sei volte All-Star, avrebbero vinto anche MVP.

James Shields e San Diego Padres (2015)

Shields faceva parte del vivace padro fuori stagione, secondo la quale il franchise ha aggiunto, tra gli altri, i giocatori di campo All-Star Matt Kemp e Justin Upton e la star Craig Kimbrel. Quando Shields ha aiutato Kansas City Royals a entrare nella World Series 2014 e si è affermato come uno dei migliori alimentatori di destra nello sport, Padres ha portato un veterano a un commercio di cinque anni e $ 75 milioni.

Sebbene gli Shields dovessero essere onorati nella sua prima stagione a San Diego (3.91 ERA e 216 colpi all’inizio), il suo mandato non è andato come previsto quando la sua produzione è diminuita e Padres lo ha successivamente cambiato in White Sox – ma ha ricevuto L’imminente stella Fernando Tatis.

Yu Darvish e Chicago Cubs (2018)

Chicago decise di dare a un alimentatore che aveva senza dubbio una questione del suo asso nell’ufficio libero (lo esamineremo) per portare Darvish, il braccio Ace-Kaliber con il suo negozio da 126 milioni di dollari. Darvish, cinque volte All-Star, è stato mescolato con una borsa di scanalature a Chicago. Nel primo anno, ha piazzato solo otto partite prima della fine finale della stagione dall’infortunio al gomito, che ha seguito per l’inizio di 3,98 ERA per 31 inizi della stagione regolare nel 2019.

Per molto tempo 2020, Darvish è stato fantastico, inviando 2,01 ERA, 0,96 WHIP, 224 ERA+ e 93 colpi 76,0 nell’inning della stagione regolare (12 partenze). Fu quindi scambiato negli sforzi di San Diego per espellere le buste paga.

Eric Hosmer e Padres (2018)

Una delle ultime dimensioni delle dimensioni del mondo del 2015 dopo il 2017 è stata Hosmer firmata otto anni, $ 144 milioni con Padres, che era il più grande accordo di storia in franchising in quel momento. Il Golden Glover Golden Hosmer da quattro bioli ha dato un po ‘di credibilità a Padres, al blocco e alla comprovata mazza di mano sinistra.

Tuttavia, la carriera dei suoi Padres ha lasciato un po ‘di desiderio quando ha inviato OPS a nord delle operazioni solo una volta e alla fine ha cambiato il suo contratto nel quinto anno.

JD Martinez e Boston Red Sox (2018)

Sembra inevitabile che i due si ritrovino, e lo hanno fatto; È successo solo il giorno dopo il selettore con un negozio di cinque anni e $ 110 milioni. Martinez è venuto a Beantown ai più alti 45 viaggi in casa e ha dato a Red Sox un oomomph extra alla loro formazione. Nella sua prima stagione, Red Sox (2018) Martinez ha avuto 43 corse in casa e il MLB -High 130 RBI ha avuto la loro serie vincente delle World Series.

Martinez ha concluso la sua capacità lavorativa quinquennale a Boston con una percentuale combinata di lievito di 0,526, tre stagioni 25 più a casa e tre stagioni con 95 più RBI. Il suo pipistrello benund, Blow Bat da destra era esattamente ciò che il medico prescriveva per Boston.

Jake Arrie e Philadelphia Phillies (2018)

Sì, l’offseason di MLB 2017-18 è stato molto laborioso. Mettendo l’arco, Arrieta, uno dei primi ministri di questo sport firmato solo a marzo, concordando un accordo di $ 75 milioni con Phillies. Il contesto del contesto è stato con la mano destra come principiante di alto livello nel 2014, seguito dalla vittoria della National League Cy Young con un considerevole ERA di 1,77 e quattro completi da gioco a tre-da-close all’anno 2015. , Arrieta ha inviato un ERA 2,67 combinato, 1.03 WHIP e 151 ERA+quattro stagioni complete a Chicago (2014-17). Tuttavia, il mercato a destra non si è sviluppato nel modo in cui probabilmente si aspettava di farlo.

Sfortunatamente, anche se ha avuto un’onorevole prima stagione a Filadelfia (3,96 ERA più di 31 partenze), ha subito un infortunio al gomito nel 2019 e ha iniziato a insinuarsi; Si è piazzato l’ultima volta in MLB nel 2021.

Manny Machado e Padres (2019)

Padres voleva un giocatore di franchising e l’aveva appena preso, anche in ritardo in fuori-in-in-in-in-in-in-In un negozio da 300 milioni di dollari. Machado divenne la carriera di San Diego nel primo ministro e divenne immediatamente il volto di Padres e del loro veterano leader. Ha continuato a distruggere nel sud della California dopo sei anni dopo la serie Baltimora Orioles e mezza stagione con i Los Angeles Dodgers. Durante la sua sei stagione, Padres, Machado, Double Gold e sei volte All-Star, è collegato alla linea .275/.341/.490 ed è stato elettrico in un angolo caldo.

Machadon Padres è stato enfatizzato aiutandoli a vincere la loro prima serie di playoff in 14 anni nella loro seconda stagione (2020) e aiutarli a raggiungere la serie NL Championship nel 2022.

Padres Manny Machado colpisce la profonda sinistra delle due corse a casa vincendo la partita contro i gemelli

Bryce Harper e Phillies (2019)

Dopo aver trascorso le prime sette stagioni della sua carriera con i cittadini di Washington, Harper ha firmato la competizione NL East con Phillies al commercio di $ 330 milioni. Il negozio non includeva opt-out e un’espressione non commerciale. Harper ha vissuto un centesimo per ciascuno di quel negozio, quando ha vinto la NL MVP nel 2021, un altro onore della sua carriera e ha aiutato Phillies a raggiungere la serie World Series nel 2022 e fare playoff nelle ultime tre stagioni.

Durante le sue sei stagioni a Filadelfia, Harper è stato combinato con .285/.391/.533 Slash Line e ha battuto 30 corse in casa in tre delle sue sei stagioni con Phillies (il 2020 ha avuto 60 partite di stagione regolare e Harper. Inoltre, l’enorme battitore a sinistra ora sta giocando la prima base. Harper è stato usato bene per Phillies – e vale la pena aspettare.

Blake Snell e San Francisco Giants (2024)

Snell ha un caso per la stagione più separata e poi un ufficio libero per tutti i giocatori nella storia degli sport americani.

Nel 2023, Snell vinse la NL Cy Young, la sua seconda gloria della sua carriera, con un MLB-PAR con 2,25 ERA … e 99 passeggiate MLB con Padres (sono menzionate molto in questa lista). Quindi non inserisce un contratto a lungo termine durante l’inverno e si stabilì a marzo con un accordo di $ 62 milioni con i giganti, che include opt-out. Dopo aver ricevuto il suo primo inizio l’8 aprile, Snell ha lottato e è stato successivamente inserito nella lista dei feriti due volte a causa di un adduttore e danni all’inguine. Quindi è tornato con enfasi dopo essere tornato sulla collina a luglio, inviando 1,23 ERA durante le sue ultime 14 partenze, incluso il lancio a Hitter. Dopo la stagione, Snell ha iniziato e ha firmato un accordo da cinque anni e $ 182 milioni con Dodgers. Dopotutto, tutto ha funzionato per la sinistra.

