Alex Carey fornece atualizações sobre a participação de Mitchell Starc no teste SCG

Mitchell Starc foi um jogador importante para a Austrália no Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25. O alto lançador rápido de braço esquerdo acertou 15 postigos até agora, com uma média de 28.

Depois de conseguir escolher apenas três postigos no primeiro Teste em Perth, Starc se recuperou bem no segundo Teste em Adelaide e foi o jogador de destaque para os anfitriões com oito postigos em sua vitória dominante de 10 postigos no Teste diurno.

A Austrália, no entanto, estará preocupada com a condição física de Starc depois que ele sentiu desconforto nas costelas durante o teste de Melbourne. Starc parecia visivelmente desconfortável durante todo o jogo, frequentemente segurando as costelas enquanto jogava no primeiro e no segundo turno.

Apesar da lesão, ele conquistou o postigo crucial de Virat Kohli pouco antes do almoço do Dia 5, abrindo as comportas para a Austrália avançar na ordem média e média-baixa da Índia.

Antes do quinto teste crucial em Sydney, o guarda-postigo australiano Alex Carey forneceu uma atualização importante sobre o envolvimento do experiente lançador rápido.

Alex Carey sobre a participação de Mitchell Starc no teste SCG

Falando à mídia antes do teste SCG, Alex Carey reconheceu que se espera que Mitchell Starc vá em frente e jogue, apesar do desconforto nas costelas.

Carey disse: “Tudo ficará bem. Ele vai passar, jogo com Starcy (Mitchell Starc) há muito tempo e ele é um dos jogadores de críquete mais difíceis com quem já joguei. Claro, ele fará caretas e apertará as costelas às vezes, mas estará pronto para a competição.“

Se Starc perder o próximo teste, espera-se que o marcapasso da Austrália Ocidental, Jhye Richardson, o substitua no XI. Richardson disputou até agora três testes em sua carreira, com sua última aparição ocorrendo em 2021, contra a Inglaterra, no teste diurno e noturno no Adelaide Oval.

A Índia enfrentará a Austrália na quinta e última partida da série no Sydney Cricket Ground (SCG) a partir de 3 de janeiro. É uma partida de vida ou morte para os gigantes asiáticos, já que uma derrota não só resultaria em uma derrota na série, mas também acabaria com suas esperanças de chegar à final do Campeonato Mundial de Testes (WTC) 2023-25.

