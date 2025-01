Alex Karaban erra lances livres raros, mas as lições de ‘comer merda’ de Dan Hurley mantêm UConn olhando para o futuro

Perdendo por um ponto, a estrela do UConn, Alex Karaban, errou lances livres consecutivos na quarta-feira em Villanova, o que poderia ter dado aos Huskies a liderança, e talvez a vitória final, faltando apenas alguns segundos para o final do jogo. perda. foi o primeira vez em sua carreira universitária perder os dois lances livres em uma única viagem para a faixa de caridade em uma reviravolta surpreendente para uma peça-chave das equipes vencedoras de campeonatos consecutivos da UConn.

Após o jogo, o técnico da UConn, Dan Hurley, fez todo o discurso típico que você esperaria de um técnico oferecendo apoio a um de seus melhores jogadores, expressando amor e apoio a Karaban. Mas Hurley não é um treinador típico, então sua resposta após o jogo, sem surpresa, estava longe de ser típica.

“Ele é o jogador mais vencedor do basquete universitário”, disse Hurley. “Quando você passa por momentos incríveis, o bicampeão nacional consecutivo de conto de fadas voltando para o terceiro, é como a vida: às vezes você tem que comer merda, sabe?”

Hurley reconheceu que nenhum jogador é perfeito, nem mesmo Karaban, uma das peças mais importantes do sucesso de UConn nos últimos dois anos, mas elogiou-o por sua agressividade na derrota e ofereceu alguns conselhos que Hurley disse que o ajudaram a conseguir. superou a derrapagem de três jogos da UConn em Maui desde novembro.

“O que eu disse a ele para fazer foi, quando ele estivesse triste esta noite, apenas descer do ônibus quando voltarmos ao campus e fazer o que eu fiz depois de Maui”, disse Hurley. “Basta pegar sua caixa de anéis e talvez brincar com seus anéis consecutivos do campeonato nacional e se preparar para Georgetown.”

Karaban, que terminou o jogo com 10 pontos e quatro assistências, atacou de forma inteligente a cesta com UConn perdendo por 67-66 nos segundos finais e cometeu uma falta que o mandou para a linha para um par de lances livres faltando 3,1 segundos para o fim. Embora tenha perdido ambos, foi uma sequência inteligente que destacou seu jogo no segundo tempo, onde marcou oito de seus 10 pontos e quase levou UConn de uma desvantagem de 12 pontos à vitória.

“Fiquei muito desapontado com a forma como Alex começou o jogo”, disse Hurley, notando que foi muito passivo desde o início. “Mas adorei a maneira como ele queria a bola no final do jogo, queria fazer jogadas e queria ser aquele cara para nós. Eu amo aquele garoto até a morte.”

Karaban é um arremessador profissional de 83% na linha de lance livre.