Alex Karaban segna 19 punti mentre l’UConn sopravvive a Georgetown 68-60.

Alex Karaban ha segnato 19 punti, Solo Ball ne ha aggiunti 15 e il numero 9 dell’UConn si è ripreso dalla prima sconfitta in conferenza della stagione con una vittoria per 68-60 su Georgetown sabato.

Gli Huskies (13-4, 5-1 Big East), caduti mercoledì a Villanova 68-66, non perdono partite consecutive di campionato da gennaio 2023.

Curtis Williams Jr. ha segnato 15 punti per gli Hoyas (12-4, 3-2), che hanno perso 20 partite consecutive contro squadre classificate da quando hanno vinto il Big East Tournament 2021.

Il Connecticut era in vantaggio per 36-31 dopo 20 minuti, ma ha aperto il secondo tempo con un parziale di 17-2 costringendo l’allenatore di Georgetown Ed Cooley a bruciare due tempi supplementari prima che gli Hoyas realizzassero il loro primo canestro dopo l’intervallo. Gli Huskies alla fine costruirono un vantaggio 64-41.

L’attaccante matricola degli Huskies Liam McNeeley, che ha una media di 13,6 punti, ha saltato la terza partita consecutiva per un infortunio alla caviglia.

UConn ha vinto tutti e nove gli incontri con Georgetown da quando è tornato nel Big East prima della stagione 2020-21.

Da asporto

Connecticut: gli Huskies hanno soffocato un giovane elenco di Georgetown e hanno creato un divario nel secondo tempo. È stata una prestazione matura da parte di una squadra che ha vinto nove delle ultime 10 partite da quando ha perso tre partite al Maui Invitational a novembre.

Georgetown: la guardia Jayden Epps (tre punti in 14 minuti) è tornata da un infortunio alla parte inferiore del corpo dopo aver giocato un totale di quattro minuti nelle ultime tre partite.

Un momento cruciale

Con il Connecticut in vantaggio per 39-31 all’inizio del secondo tempo, Hassan Diarra ha costretto Epps a prendere una presa e si è precipitato per il layup. Gli Hoya non si sono mai avvicinati a meno di nove fino agli ultimi 20 secondi.

Statistica chiave

Karaban ha acceso di nuovo gli Hoya. In tre partite contro Georgetown nelle ultime due stagioni, il junior in maglia rossa ha segnato una media di 23,3 punti mentre tirava con il 70,3% (26 su 37) e il 66,7% (14 su 21) da tre.

Prossimo

Il Connecticut ospita Creighton il 18 gennaio.

Georgetown visita St. Giovanni martedì.

Rapporto dell’Associated Press.

