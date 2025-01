Alex Ovechkin segna il gol n. 873, vicino al record

NASHVILLE, Tennessee – Alex Ovechkin è a soli 21 gol dal pareggiare il venerato record della carriera di Wayne Gretzky dopo aver segnato nella vittoria per 4-1 dei Washington Capitals sui Nashville Predators sabato sera.

Ovechkin ha bloccato un tiro e ha percorso tutta la lunghezza del ghiaccio con 58 secondi rimasti per impostare il suo 873esimo gol in carriera e suggellare la vittoria a rete vuota. Ha anche aggiunto un assist nel gioco.

Il 39enne Ovechkin è entrato nella stagione 42 prima di superare il record di Gretzky in carriera di 894 gol. Il russo, alla sua 20esima stagione in NHL, era sulla buona strada per raggiungere 895 a febbraio prima di rompersi la gamba sinistra in uno scontro tibia contro tibia a novembre. Ha saltato 16 partite, ma ha continuato a Toronto nella prima partita dei Capitals dopo la pausa natalizia.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Sabato Ethen Frank ha segnato il suo primo gol in NHL per i Capitals; Tom Wilson e Andrew Mangiapane erano responsabili degli altri due. Logan Thompson ha fermato 32 tiri mentre i Capitals hanno vinto per la seconda volta in tre partite.

Filip Forsberg ha segnato e Juuse Saros ha effettuato 12 parate per i Predators, che hanno perso due partite consecutive.

Un giorno, dopo aver ricevuto un assist al suo debutto in NHL, Frank ha ricevuto un passaggio allungato da Matt Roy sulla linea blu di Nashville e ha guidato lungo il lato destro prima di battere Saros con un tiro al polso dal fondo del cerchio di ingaggio destro alle 8:30. terzo periodo e i Capitals sono in vantaggio per 2-1.

Wilson ha segnato il primo gol della partita alle 9:03 del secondo periodo.

Forsberg ha pareggiato la partita a 3:46 nel secondo. Dopo 18 partite senza gol, Forsberg ha segnato in partite consecutive.

L’Associated Press ha contribuito a questa storia.