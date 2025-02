Alex Rodriguez Banks Meio Court Shot para ganhar o aluno de US $ 10.000 de US $ 10.000

Alex Rodríguez venceu um aluno de US $ 10.000 de US $ 10.000 na tarde de domingo com uma foto selvagem de meia quadra.

A ex-estrela da Major League Baseball e a co-propriedade dos Timberwolves de Minnesota esperava um cubo da linha de campo no domingo no meio da vitória de Bucknell por 84 a 53 sobre o Exército. Rodríguez lançou o alto tiro e o acumulou sem problemas, o que causou uma grande celebração na seção de estudantes em Sojka Pavilion.

Basta olhar:

Que dia para a Bison Nation! Bucknell derruba o exército e o A-Rod oferece um momento inesquecível, com um tiro de meia quadra para ganhar um estudante de Bucknell $ 10.000! Muito obrigado a Alex Rodríguez, Marc Lore ’93 e Jordy Leiser ’06 por fazer um dia tão especial! #Raybucknell pic.twitter.com/wvorskrec – Bucknell Athletics (@bucknell_bison) 23 de fevereiro de 2025

O estudante sortudo disse que usará o dinheiro para ajudar a cobrir suas mensalidades.

Rodríguez estava em Bucknell para falar sobre sua empresa, Pump Platforms. Ele cofundou essa empresa com Jordy Leiser, administrador de Bucknell, e Marc Lore, com quem é co -proprietário dos Timberwolves e Minnesota Lynx.

Lore e Rodríguez estão em uma batalha de anos para assumir o controle total dos Timberwolves e Lynx depois que eles concordaram em comprar as franquias por US $ 1,5 bilhão em 2021. Os árbitros governaram a favor dos dois no início deste mês, o que os levará Tomar a propriedade de controle das franquias em um futuro próximo quando o contrato com o atual proprietário Glen Taylor e a NBA estiver concluído.

Rodríguez jogou na MLB desde 1994-2016. O MVP de três vezes ajudou a levar o New York Yankees a um título da World Series em 2009. Ele lançou vários negócios desde sua aposentadoria e passou um tempo trabalhando como analista da Fox Sports e da ESPN, entre outras coisas.

O bisonte melhorou 15-14 na temporada com sua vitória de 31 pontos na tarde de domingo. Atualmente, eles se sentem em segundo lugar na classificação da Patriot League, um jogo completo da Universidade Americana, com dois jogos na temporada regular.